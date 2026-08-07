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Citi revoit à la hausse ses prévisions pour le Brent au troisième trimestre 2026, à 80 dollars le baril
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 18:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute davantage de détails et de contexte tout au long du texte)

Citi a déclaré vendredi qu'elle tablait toujours sur une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran, mais que les négociations interminables l'avaient amenée à relever ses prévisions concernant le cours moyen du Brent au troisième trimestre, le faisant passer de 75 dollars le baril à 80 dollars le baril.

Citi a maintenu ses prévisions concernant le cours moyen du Brent pour le quatrième trimestre 2026 et l'ensemble de l'année 2027 à respectivement 70 dollars le baril et 65 dollars le baril.

Les cours du pétrole ont grimpé en raison des pertes d’emplois aux États-Unis annoncées par le gouvernement fédéral américain et des inquiétudes concernant les pourparlers entre les négociateurs iraniens et américains visant à mettre fin aux combats qui durent depuis cinq mois. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,18 $ , soit 1,4 %, à 81,79 $ le baril à 15 h 57 GMT. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont augmenté de 1,03 $, soit 1,33 %, à 78,32 $. O/R Plus tôt cette semaine, Goldman Sachs a déclaré s'attendre à ce que le Brent reste dans une fourchette de 80 à 90 dollars le baril jusqu'à ce qu'il y ait soit la confirmation d'un nouvel accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran, soit une escalade significative des attaques.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 18:22:26.

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