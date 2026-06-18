Citi prévoit une tendance à la baisse des cours du pétrole, qui devraient s'établir entre 60 et 65 dollars le baril d'ici le premier trimestre 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Citi a déclaré jeudi qu’elle s’attendait à ce que les cours du pétrole suivent une tendance à la baisse au cours des six à douze prochains mois, pour s’établir entre 60 et 65 dollars le baril d’ici le premier trimestre 2027, à mesure que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz se normalisera à la suite de la signature d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à leur conflit. Des pétroliers ont traversé le détroit et les États-Unis ont annoncé jeudi avoir levé leur blocus contre l’Iran, alors qu’un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre est entré en vigueur , bien que des questions clés restent en suspens entre les deux pays.
La banque a ajouté que la reprise et la normalisation du trafic dans le détroit d’Ormuz permettraient, selon ses estimations, à terme de “ramener les cours du pétrole à des niveaux correspondant à des fondamentaux plus faibles”.
Jeudi, les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre, le 28 février, les analystes estimant que les exportations transitant par le détroit, qui achemine environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole, pourraient revenir à la normale dans les mois à venir.
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