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Chiffre d'affaires sur neuf mois en hausse de 10% pour Cafom
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 18:26
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Le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, a publié une activité en solide progression pour les neuf premiers mois de son exercice 2025-2026. L'accélération enregistrée au troisième trimestre a confirmé la trajectoire de croissance du groupe, tirée par le succès international de sa filiale Vente-unique.com.

Sur la période du 1er octobre 2025 au 30 juin 2026, le chiffre d'affaires consolidé non audité de CAFOM a atteint 355 millions d'euros, s'inscrivant en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe a ainsi marqué une nette accélération au troisième trimestre, avec une croissance de 18,1% (contre 6,3% à la fin du premier semestre).

Le pôle e-Commerce Europe continentale s'est affirmé comme le principal moteur de croissance. Sur neuf mois, ses revenus se sont élevés à 174,4 millions d'euros ( 18,4%), portés par une accélération marquée au troisième trimestre ( 23,6%).

Cette performance s'est appuyé sur le déploiement international de Vente-unique.com, qui génère plus de 60% de la croissance du pôle, ainsi que sur l'expansion de sa place de marché. L'augmentation des capacités logistiques, matérialisée par l'ouverture d'un second site à Moulins, a également soutenu les volumes. Le groupe prévoit de poursuivre cette dynamique en ouvrant son offre à quatre nouveaux marchés européens (Finlande, République tchèque, Slovaquie et Hongrie) au début du prochain exercice, portant son maillage à 20 pays.

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