Chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2025/2026

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Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs, a déclaré : « Sur ce premier semestre, le Groupe enregistre à nouveau une progression de ses activités touristiques, illustrant la solidité et la résilience de son modèle dans un contexte international sous tension. Le choix stratégique du tourisme de proximité s’avère plus que jamais pertinent : il répond à une attente forte de nos clients, en quête de destinations accessibles, sécurisantes et porteuses de sens.

Cette dynamique, nous la devons aussi à l’engagement de nos équipes sur site, qui font vivre chaque jour une expérience de qualité à nos clients, démontrée par la progression du niveau de satisfaction de la clientèle, et aux investissements que nous poursuivons pour accompagner la montée en gamme de notre offre dans l’ensemble de nos marques et de nos

destinations. »