 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron va céder ses participations dans Hess Midstream et dans les actifs de transport de pétrole brut du bassin DJ
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 23:21

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a annoncé mardi que plusieurs de ses filiales avaient signé des accords avec Hess Midstream en vue de restructurer leurs contrats de transport et de stockage dans le Bakken et d'en conclure de nouveaux dans le bassin DJ.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
207,600 USD NYSE +0,54%
Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
HESS MIDSTREAM RG-A
38,680 USD NYSE +0,68%
Pétrole Brent
101,02 USD Ice Europ +0,80%
Pétrole WTI
89,94 USD Ice Europ +0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,02 +0,80%
CAC 40
7 865,07 +0,40%
Or
4 168,9 +0,11%
SCHNEIDER ELECTRIC
260,5 -4,51%
EUR/USD SPOT
1,12559 -0,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank