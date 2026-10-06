Chevron va céder ses participations dans Hess Midstream et dans les actifs de transport de pétrole brut du bassin DJ

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Chevron CVX.N a annoncé mardi que plusieurs de ses filiales avaient signé des accords avec Hess Midstream en vue de restructurer leurs contrats de transport et de stockage dans le Bakken et d'en conclure de nouveaux dans le bassin DJ.