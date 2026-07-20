Chevron suspend la production sur son site de Petronius, dans le golfe du Mexique, en prévision de la dépression tropicale n° 2

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En prévision de la dépression tropicale n° 2, Chevron CVX.N suspend la production sur son site de Petronius, dans le golfe du Mexique, et tout le personnel concerné est évacué vers la terre ferme, a indiqué la société dans un communiqué publié lundi.

La société a également indiqué qu'elle évacuait le personnel non essentiel de ses plateformes Tubular Bells et Blind Faith.

“La production de nos autres actifs exploités par Chevron dans le golfe d'Amérique reste à des niveaux normaux”, précise le communiqué.