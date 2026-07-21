 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maurel & Prom : hausse de 1% de la production, le CA bondit au S1
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 08:04

Illustration représentant un treuil de pompage et des barils imprimés en 3D, devant un graphique boursier en hausse

Illustration représentant un treuil de pompage et des barils imprimés en 3D, devant un graphique boursier en hausse

Maurel & ‌Prom (M&P) a fait état mardi ​d'une production en légère hausse au premier semestre, tandis que ​le chiffre d'affaires du groupe a ​bondi de 27% ⁠par rapport au semestre précédent.

L'opérateur ‌pétrolier français a indiqué que sa production totale s'établissait ​à ‌37.890 bep/j, contre 37.637 bep/j ⁠un an plus tôt, soit une hausse de 1% en ⁠glissement ‌annuel.

Le chiffre d'affaires consolidé est ⁠ressorti à 366 millions ‌d'euros au premier semestre, ⁠contre 289 millions d'euros un ⁠an ‌plus tôt.

M&P a par ailleurs déclaré ​avoir ‌signé en juillet un accord pour le refinancement ​de la dette bancaire pour un montant de ⁠465 millions d'euros signé en juillet 2026, en vue d'une finalisation au quatrième trimestre 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

MAUREL & PROM
8,1350 EUR Euronext Paris +2,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Fed aux ordres de Trump ?
    La Fed aux ordres de Trump ?
    information fournie par Ecorama 21.07.2026 09:20 

    L'arrivée de Kevin Warsh marque-t-elle un tournant pour la banque centrale américaine ? Entre indépendance de la Fed, politique de taux et nouvelles méthodes de pilotage, quels changements faut-il attendre ? L'analyse de Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    SpaceX publiera ses résultats le 4 août, une première depuis son entrée en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.07.2026 09:11 

    SpaceX publiera ses résultats trimestriels le 4 août après Bourse, une première depuis son introduction à Wall Street, selon un avis publié lundi sur son site officiel, un événement très attendu alors que le cours du titre s'est récemment replié. Le groupe aérospatial, ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent sans grand élan
    information fournie par AFP 21.07.2026 09:10 

    Les Bourses européennes ont ouvert sans fort élan mardi, prises entre le rebond des valeurs tech constaté sur les places asiatiques et le risque géopolitique toujours élevé au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,14%, Francfort ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Tourisme en France : "Les clignotants sont au vert" cet été, le gouvernement vise "100 milliards de recettes en 2030"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.07.2026 09:09 

    La France avait accueilli 102 millions de visiteurs internationaux en 2025, permettant d'engranger des recettes record de 77,5 milliards d'euros. Malgré les tensions géopolitiques, la France continue d'attirer nombre de touristes et l'été 2026 s'annonce fructueux. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,14 +0,37%
2CRSI
26,7 +1,83%
CAC 40
8 348,29 +0,10%
VALERIO THERAPEUTICS
0,879 +5,90%
TOTALENERGIES
72,27 +1,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank