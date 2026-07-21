Maurel & Prom : hausse de 1% de la production, le CA bondit au S1

Illustration représentant un treuil de pompage et des barils imprimés en 3D, devant un graphique boursier en hausse

Maurel & ‌Prom (M&P) a fait état mardi ​d'une production en légère hausse au premier semestre, tandis que ​le chiffre d'affaires du groupe a ​bondi de 27% ⁠par rapport au semestre précédent.

L'opérateur ‌pétrolier français a indiqué que sa production totale s'établissait ​à ‌37.890 bep/j, contre 37.637 bep/j ⁠un an plus tôt, soit une hausse de 1% en ⁠glissement ‌annuel.

Le chiffre d'affaires consolidé est ⁠ressorti à 366 millions ‌d'euros au premier semestre, ⁠contre 289 millions d'euros un ⁠an ‌plus tôt.

M&P a par ailleurs déclaré ​avoir ‌signé en juillet un accord pour le refinancement ​de la dette bancaire pour un montant de ⁠465 millions d'euros signé en juillet 2026, en vue d'une finalisation au quatrième trimestre 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)