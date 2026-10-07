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Chevron affirme que la tempête imminente n'aura aucune incidence sur ses installations offshore dans le golfe du Mexique
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 00:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron Corp CVX.N a déclaré mardi que sa production offshore dans le golfe du Mexique, réglementé par les États-Unis, n'avait subi aucun impact.

Chevron a également indiqué que ses installations terrestres, notamment une raffinerie de pétrole brut située à Pascagoula, dans le Mississippi – qui est la plus proche du point d'atterrissage prévu de la tempête, qui devrait toucher terre sous forme d'ouragan en fin de semaine –, suivaient les plans prévus pour se préparer aux vents violents et aux fortes pluies.

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