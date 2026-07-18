CFM obtient l'autorisation d'améliorer la durabilité de ses moteurs à réaction

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Le constructeur de moteurs à réaction CFM International a annoncé avoir obtenu les autorisations américaines et européennes pour une mise à niveau visant à améliorer la durabilité des moteurs équipant les Boeing BA.N 737 MAX.

Le plus grand constructeur mondial de moteurs en termes d'unités vendues, détenu conjointement par GE Aerospace GE.N et le groupe français Safran SAF.PA , a précisé que le “kit de durabilité” destiné aux moteurs LEAP-1B s'inspirerait des améliorations déjà disponibles pour les Airbus A320neo équipés du modèle LEAP-1A.

Il permettra de doubler la “durée de service en vol” ou les intervalles entre les réparations majeures dans des environnements chauds et difficiles comme le Moyen-Orient et l’Inde, ont déclaré des dirigeants de CFM lors d’une conférence de presse organisée en amont du salon aéronautique de Farnborough.

Les longs délais d’attente pour les réparations ont constitué une préoccupation majeure pour les compagnies aériennes et ont paralysé une partie de leurs flottes ces dernières années, même si ces perturbations s’atténuent progressivement.

Ces problèmes découlent des économies de carburant significatives réalisées par la dernière génération de moteurs, qui n’ont pu être obtenues qu’au prix d’une usure plus importante que prévu, allongeant ainsi les délais d’attente pour les réparations et contraignant certaines compagnies aériennes à immobiliser leurs appareils.

CFM a déclaré avoir désormais atteint un nombre “quasi nul” d’avions équipés de moteurs LEAP cloués au sol en raison de retards de maintenance.

Son concurrent Pratt & Whitney, qui rivalise avec CFM pour équiper les A320neo, a fait état d’une amélioration constante des perturbations liées aux retards de maintenance et aux problèmes de contamination métallique.

CFM a précisé que sa nouvelle mise à jour pouvait être installée lors des opérations de maintenance et qu’elle serait intégrée à la chaîne de production des nouveaux moteurs.