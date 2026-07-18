Cyclisme/Tour de France-Nouveau triomphe pour Pogacar, Seixas se replace au général

Tour de France
par Vincent Daheron
Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a signé samedi une nouvelle démonstration en remportant au Markstein (Haut-Rhin) la 14e étape du Tour de France, son quatrième succès déjà sur cette 113e édition, tandis que le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) se replace au pied du podium.
Le quadruple vainqueur du Tour a attaqué à 1,5 km du sommet de l'inédit col du Haag (11,2 km à 7,3% de pente moyenne), à environ 7,5 km de l'arrivée, pour s'envoler vers sa 25e victoire sur la Grande Boucle. Il rejoint ainsi le Français André Leducq au quatrième rang du classement du nombre de victoires sur la course.
"Pogi" s'est imposé avec 38 secondes d'avance sur son coéquipier mexicain Isaac del Toro et Paul Seixas. Il creuse ainsi davantage son avance en tête du classement général puisqu'il compte désormais quatre minutes et 30 secondes sur Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), quatrième du jour, et cinq minutes et quatre secondes sur le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe).
Paul Seixas a été impressionnant et confirme, pour son premier Tour de France, qu'il a les jambes pour jouer le podium du classement général à seulement 19 ans.
Sixième au départ de Mulhouse (Haut-Rhin), il s'est replacé à la quatrième place du général (+5'19") et portera dimanche le maillot blanc de meilleur jeune pour la première fois de sa carrière grâce à ses trois secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso (Lidl-Trek), cinquième du général (+5'22").
Il a profité des signes de faiblesse montrés par Remco Evenepoel et Juan Ayuso dans le col du Haag pour se replacer à seulement 15 secondes de la troisième place, encore détenue par le Belge.
Quatrième samedi matin, le Britannique Tom Pidcock a craqué et est relégué à la neuvième place (+7'59").
(Reportage de Vincent Daheron au Markstein)
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