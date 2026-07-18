Cyclisme/Tour de France-Nouveau triomphe pour Pogacar, Seixas se replace au général

Tour de France

par Vincent Daheron

‌Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a signé samedi une nouvelle démonstration ​en remportant au Markstein (Haut-Rhin) la 14e étape du Tour de France, son quatrième succès déjà sur cette 113e édition, tandis que le Français Paul ​Seixas (Decathlon CMA CGM) se replace au pied du podium.

Le quadruple vainqueur du Tour a attaqué à ​1,5 km du sommet de l'inédit ⁠col du Haag (11,2 km à 7,3% de pente moyenne), à environ ‌7,5 km de l'arrivée, pour s'envoler vers sa 25e victoire sur la Grande Boucle. Il rejoint ainsi le Français André ​Leducq au quatrième rang ‌du classement du nombre de victoires sur la course.

"Pogi" ⁠s'est imposé avec 38 secondes d'avance sur son coéquipier mexicain Isaac del Toro et Paul Seixas. Il creuse ainsi davantage son avance en tête ⁠du classement général ‌puisqu'il compte désormais quatre minutes et 30 secondes sur Jonas ⁠Vingegaard (Visma-Lease a bike), quatrième du jour, et cinq minutes et quatre ‌secondes sur le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe).

Paul Seixas a été ⁠impressionnant et confirme, pour son premier Tour de France, ⁠qu'il a les ‌jambes pour jouer le podium du classement général à seulement 19 ans.

Sixième au ​départ de Mulhouse (Haut-Rhin), il s'est ‌replacé à la quatrième place du général (+5'19") et portera dimanche le maillot blanc de meilleur jeune ​pour la première fois de sa carrière grâce à ses trois secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso (Lidl-Trek), cinquième du général (+5'22").

Il a profité ⁠des signes de faiblesse montrés par Remco Evenepoel et Juan Ayuso dans le col du Haag pour se replacer à seulement 15 secondes de la troisième place, encore détenue par le Belge.

Quatrième samedi matin, le Britannique Tom Pidcock a craqué et est relégué à la neuvième place (+7'59").

(Reportage de ​Vincent Daheron au Markstein)