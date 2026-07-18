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Pic de 708 km de bouchons sur les routes pour les départs en vacances
information fournie par AFP 18/07/2026 à 12:52

Des véhicules sur l'A7 à hauteur de Donzère, dans la Drôme, le 4 juillet 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Des véhicules sur l'A7 à hauteur de Donzère, dans la Drôme, le 4 juillet 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Avec un pic de 708 km de bouchons observé vers midi sur les routes de France par Bison Futé, le trafic routier est chargé samedi dans le sens des départs en vacances sur l'ensemble du territoire national, classé rouge pour la journée.

La circulation sera difficile dans l'Hexagone jusqu'en début de soirée, surtout sur la côte normande, la façade atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour traverser le Massif central.

Les routes sont également chargées sur l'arc méditerranéen, où plusieurs départements sont toujours placés en vigilance orange canicule.

Peu avant 12H00, les embouteillages cumulés ont atteint leur pic de 708 km observés sur les routes, notamment sur l'A7, qui descend vers le Sud par la vallée du Rhône, avec environ 170 km de bouchons.

La circulation est également compliquée sur l'A10 ou l'A9, qui relie la France à l'Espagne et où la circulation avait été coupée pendant plusieurs heures la nuit dernière, en raison d'un accident de voitures ayant fait un mort et quatre blessés légers.

La portion de l'autoroute A6 bloquée plusieurs jours à cause de l'incendie en forêt de Fontainebleau, qui a parcouru 2.200 hectares, est rouverte à la circulation depuis jeudi soir.

"Quand on regarde à droite et à gauche, c'est un peu la désolation et ça fait de la peine", a souligné auprès de l'AFPTV Marc Kraskowski, un retraité de Beauvais empruntant cette autoroute pour se rendre en Suisse.

Dans le sens des retours, les départements du Grand-Ouest, du Nord et de l'arc méditerranéen sont classés en orange. Circulation habituelle en revanche dans le reste du pays.

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