Centene signale une baisse du nombre d'adhérents à Medicaid; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des dépenses médicales trimestrielles meilleures que prévu

* Révision à la hausse des prévisions annuelles après un trimestre encourageant

* Le cours de l'action recule de près de 6%

(Reformulation du paragraphe 1, ajout des commentaires de la société sur Medicaid aux paragraphes 2 à 7, des commentaires des analystes au paragraphe 8, mise à jour des cours de l'action) par Sneha S K et Sriparna Roy

Centene CNC.N a déclaré mardi s'attendre à une baisse plus importante du nombre d'adhérents à ses régimes destinés aux personnes à faibles revenus, ce qui laissera l'assureur santé avec une population de patients plus malades, entraînant une chute de près de 6% de son cours en début de séance.

La société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que le nombre de ses adhérents à Medicaid recule de 8% à 9% d’ici la fin de l’année, contre une baisse de 6% prévue précédemment.

La baisse des adhésions à Medicaid a été provoquée par des changements réglementaires imposant des obligations de travail aux Américains à faibles revenus qui souscrivent à des régimes financés par l’État. Les adhérents doivent se conformer à ces exigences d’ici le 1er janvier 2027.

“Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons ou devons ignorer,” a déclaré la directrice générale Sarah London lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

Mme London a ajouté que la société avait pour objectif de ramener son activité Medicaid à la rentabilité au cours des prochaines années.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE PATIENTS PLUS MALADES

Centene a constaté une légère augmentation du nombre de patients plus malades parmi la population ayant rejoint les régimes Medicaid lorsque les États ont élargi l’éligibilité à des niveaux de revenus plus élevés dans le cadre de l’Affordable Care Act, ce qui correspond directement à l’augmentation du taux d’attrition observée au cours du trimestre.

Alors que l’utilisation des services médicaux revient aux schémas d’avant la pandémie et que les États durcissent les critères d’éligibilité, Centene a inscrit des adhérents présentant des taux d’utilisation plus élevés de leur couverture santé. Les pertes sont fortement liées à la population issue de l’élargissement de Medicaid, c’est-à-dire aux personnes à revenus plus élevés, a déclaré Drew Asher, directeur financier.

Julie Utterback, analyste chez Morningstar, a indiqué que ce défi à court terme, notamment jusqu’en 2027, pourrait entraîner une certaine volatilité du cours de l’action, bien que ce risque ne soit pas nouveau.

Un décalage entre les taux de remboursement et la demande de soins de santé a mis sous pression les assureurs santé proposant ces régimes ces dernières années.

Le ratio de sinistralité médicale de la société au deuxième trimestre, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'est établi à 89,6%, en baisse par rapport aux 93% de l'année dernière et inférieur aux estimations des analystes (91,30%), selon les données compilées par LSEG.

Centene a expliqué que cette baisse des coûts était due à une meilleure tarification de ses régimes “Obamacare”, ainsi qu’à un coup de pouce provenant des paiements d’ajustement des risques qui remboursent les assureurs couvrant une part disproportionnée d’adhérents plus malades.

Cette année, les Américains se désinscrivent deces régimes, mis en place dans le cadre de l’Affordable Care Act de l’ancien président Barack Obama, car les assurés ont du mal à s’acquitter de leurs cotisations après la fin des subventions supplémentaires instaurées pendant la pandémie de COVID-19.

La société a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à plus de 4,80 dollars par action,contre plus de 3,40 dollars auparavant. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 3,52 dollars par action.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de Centene s’est établi à 2,51 dollars, dépassant les estimations de 1,09 dollar.