CBO TERRITORIA : Les Aloes : 35 nouveaux logements locatifs intermédiaires livrés à la SHLMR (groupe Action Logement)

Communiqué de presse – Promotion résidentielle

À Sainte-Marie, le 28 juillet 2026, 20h

Les Aloes : 35 nouveaux logements locatifs intermédiaires

livrés à la SHLMR

(groupe Action Logement)

Face à une demande de logements soutenue à La Réunion, CBo Territoria poursuit son engagement en faveur d'un habitat accessible et de qualité. Ce 22 juillet 2026, le Groupe a livré à la SHLMR (groupe Action Logement) la première tranche de la résidence Les Aloes (programme Aloé Macra), composée de 35 logements locatifs intermédiaires.

Réalisée dans le cadre d'une Vente en l'État Futur d'Achèvement (VEFA), cette première tranche rassemble 15 logements de type T2, 14 logements de type T3 et 6 logements de type T4 répartis au sein de deux bâtiments de six étages. Avec ses 55 places de stationnement, l'opération a été conçue pour offrir aux futurs résidents un cadre de vie fonctionnel et adapté aux usages du quotidien.

A travers ce programme, CBo Territoria poursuit le développement d'une offre résidentielle diversifiée, répondant aux attentes des ménages réunionnais.

La qualité de la résidence est reconnue par la certification NF Habitat, qui garantit un haut niveau d'exigence en matière de confort, de sécurité, de performance énergétique et de qualité de l'air et respect de l'environnement. Ce label reflète l'ambition portée par CBo Territoria : concevoir des logements durables, performants et agréables à vivre.

Au-delà de sa dimension résidentielle, l'opération illustre l'engagement RSE de CBo Territoria en faveur du développement économique et social du territoire. Le chantier a ainsi généré plus de 9 000 heures d'insertion professionnelle au bénéfice de personnes en parcours de retour à l'emploi, mobilisées sur plusieurs métiers du bâtiment, du gros œuvre à la plomberie en passant par l'étanchéité, la menuiserie aluminium ou encore le carrelage.

A terme, l'opération comptera 76 logements. La seconde tranche sera achevée au cours du dernier trimestre 2026, avec comme point d'orgue la mise en service d'une tour de 10 étages, qui sera l'immeuble le plus élevé, et le repère emblématique de la centralité urbaine de Beauséjour.

Ce projet remarquable illustre une nouvelle fois la qualité du partenariat entre CBo Territoria et la SHLMR (groupe Action Logement). Ensemble, les deux acteurs partagent la volonté d'apporter des réponses concrètes à la demande de logements, en conjuguant qualité résidentielle, performance environnementale et intégration urbaine.

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A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans , CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (391,3 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2025). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

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