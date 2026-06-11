Caterpillar augmente de 8% son dividende

Caterpillar a fait part, mercredi soir, de la décision de son conseil d'administration d'augmenter son dividende trimestriel de 12 cents, soit 8%, à 1,63 USD par action ordinaire, payable le 19 août 2026 aux actionnaires inscrits au 20 juillet prochain.

Le fabricant de matériel de construction et d'exploitation minière prévoit de continuer à redistribuer la majeure partie des flux de trésorerie libres de ses activités Machines, Power & Energy (MP&E) aux actionnaires au fil du temps grâce à des dividendes et des rachats d'actions.

"Nos résultats reflètent l'exécution de notre stratégie d'entreprise, combinant des équipements de classe mondiale avec des technologies avancées pour résoudre les défis les plus difficiles de nos clients", met en avant son PDG Joe Creed.

Caterpillar verse un dividende en espèces chaque année depuis sa création et un dividende trimestriel depuis 1933. Il distribue des dividendes annuels en croissance depuis 32 années consécutives et est reconnu comme membre de l'indice Dividend Aristocrats du S&P 500.