Carrefour s'implante en Éthiopie via un partenariat stratégique de franchise (précision)
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 15:38

Le distributeur tricolore a annoncé hier son entrée sur le marché éthiopien grâce à un accord de franchise avec Queens Supermarket PLC, filiale de Midroc Investment Group, concrétisant ainsi ses objectifs d'expansion internationale. La communiqué initialement publié par Carrefour était imprécis : le groupe fait savoir aujourd'hui que l'Ethiopie est le 13e nouveau pays sous franchise à intégrer le réseau depuis 2022, et non le 10ème comme initialement annoncé. L'objectif des 10 pays franchisés que s'était fixé l'enseigne est donc largement dépassé.

Carrefour poursuit le déploiement de son plan stratégique "Carrefour 2026" en signant un partenariat d'approvisionnement et de franchise en Éthiopie. Cet accord prévoit la conversion de l'intégralité du réseau actuel de Queens Supermarket sous les enseignes du distributeur français, avec une première phase de transformation dès le premier semestre 2026.

Au-delà du basculement des 13 points de vente existants, le plan de développement prévoit l'ouverture de 17 magasins supplémentaires d'ici 2028. Patrick Lasfargues, directeur général de Carrefour International Partnership, souligne que ce lancement constitue un "jalon supplémentaire dans l'exécution de [la] stratégie d'expansion", le groupe ayant déjà franchi le cap des 3000 magasins en franchise en octobre 2025.

Pour Jemal Ahmed, directeur général de Midroc Investment Group, cette alliance permettra d'allier la connaissance du marché local à l'excellence opérationnelle de Carrefour pour offrir des produits abordables aux consommateurs éthiopiens.

Le titre Carrefour progresse actuellement de 0,4% à Paris.

Valeurs associées

CARREFOUR
14,1650 EUR Euronext Paris +0,28%
