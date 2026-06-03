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Carrefour finalise le rachat de 200 millions d'euros d'obligations existantes
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 16:52

Carrefour ( 1,27%) a annoncé le succès de son offre de rachat portant sur deux souches obligataires existantes arrivant à échéance en 2027 et 2028. Au total, 200 millions d'euros de titres ont été apportés à l'opération et acceptés par le groupe en vue de leur annulation. Le règlement est prévu le 5 juin 2026

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de gestion active du passif du distributeur, qui cherche à optimiser le profil d'échéance de sa dette tout en préservant sa flexibilité financière.

Elle intervient dans le prolongement du placement réussi d'une nouvelle émission obligataire indexée sur des objectifs de durabilité ("Sustainability-Linked") d'un montant de 750 millions d'euros. Cette obligation senior non garantie, à échéance juin 2034, porte un coupon annuel fixe de 3,875%. Elle sera admise aux négociations sur Euronext Paris à compter du 4 juin 2026.

Grâce à cette transaction, Carrefour allonge la maturité moyenne de son endettement et renforce sa gestion de liquidité, tout en profitant de conditions de financement jugées attractives sur le marché obligataire.

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