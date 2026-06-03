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Carbios décale la mise en service d'une usine en Chine
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 07:24

L'entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles a fait le point sur l'avancement de son partenariat stratégique avec Wankai New Materials dans le biorecyclage du PET en Asie.

Le projet industriel progresse avec l'avancement des étapes préparatoires nécessaires au pilotage et à la coordination des travaux de construction de la première usine de biorecyclage du PET en Chine.

Toutefois, Carbios précise que la mise en service de cette première usine est décalée et devrait intervenir d'ici le premier semestre 2028, en raison de travaux techniques complémentaires.

Le site sera doté d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET par an, cette unité industrielle constituera une étape majeure dans l'industrialisation et le déploiement en Asie de la technologie de biorecyclage enzymatique développée par Carbios.

Dans ce contexte, Carbios et Wankai ont décidé d'un commun accord de différer la souscription par Wankai à une augmentation de capital dédiée d'un montant de 5 millions d'euros dans le capital social de Carbios. Cette opération, initialement envisagée au premier semestre 2026, devrait intervenir d'ici le 31 décembre 2026.

Carbios a clôturé l'exercice 2025 avec une solide trésorerie de 59 millions d'euros en position Groupe avec ses filiales, lui permettant de couvrir ses dépenses opérationnelles bien au-delà des douze prochains mois. Cette visibilité financière offre à la Société les moyens nécessaires pour assurer l'exécution de ses priorités stratégiques et l'avancement de ses projets.

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