CANAL+ devient la première entreprise française à s'introduire en bourse à Johannesburg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CANAL+ vise à élargir son actionnariat et à renforcer sa liquidité grâce à son introduction à la Bourse de Johannesburg

* Le diffuseur conclut de nouveaux accords de droits sportifs via SuperSport

* Le président de la JSE affirme que cette cotation témoigne de la confiance mondiale dans les marchés sud-africains

(Réécriture avec les commentaires du directeur général sur le redressement de MultiChoice, ajout des partenariats de streaming et des accords sur les droits sportifs aux paragraphes 1, 5 à 9) par Nqobile Dludla

Le groupe de télévision payante CANAL+ CAN.L est convaincu de pouvoir redresser le diffuseur sud-africain en difficulté MultiChoice, a déclaré mercredi son directeur général, alors que la société est devenue la première entreprise française à s’introduire à la Bourse de Johannesburg.

CANAL+, qui conserve sa cotation principale à Londres, s'était engagé à s'introduire en bourse en Afrique du Sud lors de l'acquisition de MultiChoice en 2025, donnant ainsi un coup de pouce à la Bourse de Johannesburg, qui a souffert d'une série de départs et d'un manque de nouvelles cotations de premier plan ces dernières années.

Le titre CNPJ.J est resté proche de son cours d’ouverture de 58,50 rands (3,59 $) tout au long de la journée.

L'offensive de la société française en Afrique anglophone s'inscrit dans une stratégie visant à devenir une plateforme de divertissement mondiale couvrant l'Europe, l'Afrique et l'Asie.

À la suite de son acquisition de MultiChoice, CANAL+ a révélé l'ampleur des défis auxquels est confrontée la filiale sud-africaine, qui perd des abonnés, et a dévoilé un plan de 100 millions d'euros (116 millions de dollars) visant à relancer l'activité.

“Nous sommes absolument et totalement confiants dans notre capacité à redresser cette entreprise”, a déclaré le directeur général Maxime Saada aux journalistes après l’introduction en bourse.

Dans le cadre de sa stratégie, CANAL+ renforce ses partenariats avec des acteurs mondiaux du streaming, notamment avec le déploiement de Netflix NFLX.O en Afrique francophone. Et la société explore d’autres partenariats pour sa “super app” en projet, qui regroupera plusieurs services de streaming, dont DStv de MultiChoice, sur une seule plateforme, a déclaré M. Saada.

L'intérêt des grands groupes médiatiques s'est avéré fort, les dirigeants d'Apple AAPL.O et de Warner Bros Discovery

WBD.O ayant pris contact très tôt après l'annonce de l'acquisition de MultiChoice, a-t-il ajouté.

Le groupe a également dévoilé mercredi de nouveaux accords de droits sportifs premium dans le football et le rugby, visant à attirer et à fidéliser des abonnés à forte valeur ajoutée.

ATTIRER LES INVESTISSEURS AFRICAINS

La cotation secondaire du groupe à Johannesburg vise à mieux aligner sa base de capital, ses relations avec les pouvoirs publics et ses investissements créatifs sur les parties prenantes africaines, a déclaré M. Saada à l'assemblée, alors que l'entrée en bourse à la JSE était marquée par un coup de corne de koudou cérémoniel.

“Nous espérons que cette cotation améliorera la liquidité de nos actions, élargira notre base d’actionnaires et soutiendra nos ambitions de croissance. Mais plus encore, nous pensons pouvoir créer de la valeur en Afrique”, a-t-il déclaré.

CANAL+ est le seul groupe mondial de médias et de divertissement coté sur cette bourse.

Le président de la JSE, Phuthuma Nhleko, a déclaré que cette cotation reflétait la forte confiance mondiale dans les marchés de capitaux sud-africains, renforçant ainsi le rôle de la bourse dans la mise en relation des capitaux internationaux avec les opportunités de croissance africaines.

(1 $ = 16,2892 rands) (1 $ = 0,8618 euro)