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La balle perdue de Guy Stephan pour l'Italie
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 22:24

La balle perdue de Guy Stephan pour l'Italie

La balle perdue de Guy Stephan pour l'Italie

La troisième place d’un Mondial, tout le monde en rêve en Italie. Guy Stephan est venu s’exprimer au micro de M6 à une petite heure du coup d’envoi de la petite finale entre la France et l’Angleterre , évoquant notamment le sujet de la motivation pour une rencontre comme celle-là. « Comme tout le monde, on aurait préféré faire la grande finale. Ce sera la petite finale. Ce n’est pas rien non plus, beaucoup d’équipes aimeraient être à notre place. Je parle de l’Allemagne, des Pays-Bas. Je ne parle pas de l’Italie… » , a-t-il énuméré en direct dans un petit sourire.

Avant d’enchaîner : « Je parle du Brésil, qui aimerait bien être à notre place. Une troisième place ça compte aussi dans une carrière. Ce n’est pas n’importe quel match que l’on a face à nous, j’espère que l’on sera à la hauteur de l’événement. »

TB pour SOFOOT.com

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