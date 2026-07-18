La balle perdue de Guy Stephan pour l'Italie

La troisième place d’un Mondial, tout le monde en rêve en Italie. Guy Stephan est venu s’exprimer au micro de M6 à une petite heure du coup d’envoi de la petite finale entre la France et l’Angleterre , évoquant notamment le sujet de la motivation pour une rencontre comme celle-là. « Comme tout le monde, on aurait préféré faire la grande finale. Ce sera la petite finale. Ce n’est pas rien non plus, beaucoup d’équipes aimeraient être à notre place. Je parle de l’Allemagne, des Pays-Bas. Je ne parle pas de l’Italie… » , a-t-il énuméré en direct dans un petit sourire.

Avant d’enchaîner : « Je parle du Brésil, qui aimerait bien être à notre place. Une troisième place ça compte aussi dans une carrière. Ce n’est pas n’importe quel match que l’on a face à nous, j’espère que l’on sera à la hauteur de l’événement. » …

TB pour SOFOOT.com