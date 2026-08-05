CALIBRE (ex CYBERGUN) : Reprise de cotation après la publication d'un bénéfice net annuel

5 août 2026
CALIBRE, acteur mondial du tir, annonce la reprise de cotation de ses actions (ALIBR) sur le marché Euronext Growth à Paris à compter de ce jour.
Cette reprise de cotation intervient après la publication du rapport financier annuel 2025 qui fait ressortir un bénéfice net, part du Groupe, de 1,8 MEUR.
Recevez gratuitement toute l'information financière de CALIBRE par e-mail en vous inscrivant sur : www.calibre-groupe.com
A propos de CALIBRE :
Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2025, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 20 MEUR et un bénéfice net de 1,8 MEUR.
Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.
Contacts :
ACTUS finance & communication
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78
Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32
ATOUT CAPITAL
Listing Sponsor : +33 1 56 69 61 86
- SECURITY MASTER Key : mGmaZMmZZ2vHnnKdl8qXbGdrb5qWlWKYbmGam2iZlJudap1mmm9qmsqbZnJqnGdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99720-alibr_cp_reprise_cotation.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer