CALIBRE (ex CYBERGUN) : Reprise de cotation après la publication d'un bénéfice net annuel

5 août 2026

CALIBRE, acteur mondial du tir, annonce la reprise de cotation de ses actions (ALIBR) sur le marché Euronext Growth à Paris à compter de ce jour.

Cette reprise de cotation intervient après la publication du rapport financier annuel 2025 qui fait ressortir un bénéfice net, part du Groupe, de 1,8 MEUR.

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A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2025, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 20 MEUR et un bénéfice net de 1,8 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

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