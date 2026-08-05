 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CALIBRE (ex CYBERGUN) : Reprise de cotation après la publication d'un bénéfice net annuel
information fournie par Actusnews 05/08/2026 à 08:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

5 août 2026

CALIBRE, acteur mondial du tir, annonce la reprise de cotation de ses actions (ALIBR) sur le marché Euronext Growth à Paris à compter de ce jour.

Cette reprise de cotation intervient après la publication du rapport financier annuel 2025 qui fait ressortir un bénéfice net, part du Groupe, de 1,8 MEUR.

Recevez gratuitement toute l'information financière de CALIBRE par e-mail en vous inscrivant sur : www.calibre-groupe.com

A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2025, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 20 MEUR et un bénéfice net de 1,8 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : +33 1 56 69 61 86


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGmaZMmZZ2vHnnKdl8qXbGdrb5qWlWKYbmGam2iZlJudap1mmm9qmsqbZnJqnGdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99720-alibr_cp_reprise_cotation.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

CALIBRE
0,0004 EUR Euronext Paris +33,33%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
80,3 +2,06%
2CRSI
26,32 +3,05%
CAC 40
8 678,61 +0,14%
BIOPHYTIS
0,0473 +15,93%
HAFFNER ENERGY
0,419 -5,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank