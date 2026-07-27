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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 06:25
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date société événement
27/07/2026 Acteos Chiffre d'affaires 1er semestre
Baikowski Chiffre d'affaires 1er semestre (08:45)
Beneteau Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
Constructeurs du bois Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Crcam Loire Hte L. Résultats du 1er semestre
Delfingen Chiffre d'affaires 1er semestre
Egide Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Jacques Bogart Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Lumibird Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Lvmh Résultats du 1er semestre
Maisons du Monde Assemblée générale annuelle (10:00)
Michelin Réunion d'analystes semestrielle (18:30)
Rexel Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
28/07/2026 Air Liquide Résultats du 1er semestre
Alpes (Compagnie) Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Alten Chiffre d'affaires 1er semestre
Atland Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Biomerieux Résultats du 1er semestre
Bourse Direct Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Coca Cola Co Résultats du 1er semestre
Crcam Alp.Prov.Cci Résultats du 1er semestre
Ekinops Résultats du 1er semestre (Après clôture)
EssilorLuxottica Résultats du 1er semestre
Euroapi Résultats du 1er semestre
Exosens Résultats du 1er semestre
Grolleau Chiffre d'affaires 1er semestre
GTT Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Herige Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Avant ouverture)
Invibes Advertising Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Kering Réunion d'analystes semestrielle (17:00)
Lagardere Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
Le Slip Francais Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Lighton Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Louis Hachette Group Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
Mercialys Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Metropole Tv Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Orange Résultats du 1er semestre
PHILIPS KON Résultats du 1er semestre
Safran Résultats du 1er semestre
Semco Technologies Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Sherwin-Williams Co. Résultats du 1er semestre
Smcp Résultats du 1er semestre
Teract Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
UNILEVER Résultats du 1er semestre
Verallia Résultats du 1er semestre
Visa Inc Résultats du 1er semestre
29/07/2026 Adp Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Airbus Résultats du 1er semestre
Altarea Résultats du 1er semestre (Après clôture)
BASF SE Résultats du 1er semestre
Bic Résultats du 1er semestre
Bureau Veritas Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Carmila Résultats du 1er semestre
Claranova Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Clariane Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Coheris Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Coil Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Danone Résultats du 1er semestre
Deezer Réunion d'analystes semestrielle (09:30)
Deutsche Bank AG Résultats du 1er semestre
Elis Résultats du 1er semestre
Emeis Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Eni SpA Résultats du 1er semestre
Eramet Résultats du 1er semestre
FDJ United Réunion d'analystes semestrielle (18:30)
GTT Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
Hermes Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Hipay Group Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Hopscotch Groupe Chiffre d'affaires 1er semestre
Icape Holding Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Imerys Résultats du 1er semestre
Infotel Chiffre d'affaires 1er semestre
Intesa Sanpaolo SpA Résultats du 1er semestre
Inventiva Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Klepierre Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Legrand SA Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
L'oreal Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Memscap Résultats du 2ème trimestre
Mercialys Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
Microsoft Corp. Résultats du 1er semestre
Miliboo Résultats annuels (Après clôture)
Nexans Résultats du 1er semestre
Odyssee Techno Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Procter Gamble Co. Résultats du 1er semestre
Remy Cointreau Chiffre d'affaires 1er trimestre
Soitec Silicon Assemblée générale annuelle (10:00)
Solocal Group Résultats du 1er semestre
Sopra Steria Group Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
Telefonica SA Résultats du 1er semestre
Thermador Groupe Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Tikehau Capital Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Vicat Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Vinci Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Vitura Résultats du 1er semestre
Wavestone Réunion d'analystes trimestrielle (18:15)
30/07/2026 AB Inbev Résultats du 1er semestre
Accor Hotels Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
Adux Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Air France - KLM Résultats du 1er semestre
Amazon.Com, Inc. Résultats du 1er semestre
Amundi Résultats du 1er semestre
Apple Inc. Résultats du 1er semestre
Arkema Résultats du 1er semestre
Atos Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Ayvens Résultats du 1er semestre
BMW Résultats du 1er semestre
Bouygues Résultats du 1er semestre (07:30)
CapGemini Réunion d'analystes semestrielle (Avant ouverture)
Carmila Réunion d'analystes semestrielle
Coface Résultats du 1er semestre
CRCAM Brie Pic2CCI Résultats du 1er semestre
Enel SpA Résultats du 1er semestre
Equasens Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Euronext Résultats du 1er semestre
Europlasma Assemblée générale annuelle (12:00)
Guillemot Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Après clôture)
Hydrogen Refueling Solutions Réunion d'analystes trimestrielle (10:00)
ING Groep Résultats du 1er semestre
Ipsen Résultats du 1er semestre
JC Decaux SE Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Lectra Résultats du 1er semestre
L'oreal Réunion d'analystes semestrielle (09:00)
Manitou Bf Réunion d'analystes semestrielle
Mersen Résultats du 1er semestre
MG International Résultats du 1er semestre
Netgem Résultats du 1er semestre
Nrj Group Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Planisware Résultats du 1er semestre
Renault Résultats du 1er semestre
Saint Gobain Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Samse Chiffre d'affaires 1er semestre
Sanofi Résultats du 1er semestre
Schneider Electric Résultats du 1er semestre
Scor Résultats du 1er semestre
Segro PLC Résultats du 1er semestre
SES Sa Résultats du 1er semestre
Societe Generale Résultats du 1er semestre
Spie Résultats du 1er semestre
Spineway Chiffre d'affaires 1er semestre
Stellantis Résultats du 1er semestre
Technip Energies Résultats du 1er semestre
Teleperformance Résultats du 1er semestre
Thermador Groupe Réunion d'analystes semestrielle (Après clôture)
Unibail Rodamco Westfield Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Vallourec Résultats du 1er semestre
Veolia Résultats du 1er semestre
Vinci Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Viridien Résultats du 1er semestre
Virtualware Résultats du 1er semestre
Vusion Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Wavestone Assemblée générale annuelle
Wendel Invest. Résultats du 1er semestre
Worldline Résultats du 1er semestre
X-Fab Réunion d'analystes semestrielle (18:30)
31/07/2026 Ashler et Manson Assemblée générale annuelle (09:30)
Axa Réunion d'analystes semestrielle
Chevron Corp. Résultats du 1er semestre
Crcam Morbihan Cci Résultats du 1er semestre
Crcam Paris Et Idf Résultats du 1er semestre
Credit Agricole Résultats du 1er semestre
Engie Résultats du 1er semestre
Forvia Résultats du 1er semestre
Nrj Group Réunion d'analystes semestrielle (11:00)
Parrot Résultats du 1er semestre
Pet Service Chiffre d'affaires 1er semestre
Poulaillon Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Rebirth Chiffre d'affaires 1er semestre
UTI Group Chiffre d'affaires 1er semestre
Vantiva Résultats du 1er semestre
Weya Assemblée générale annuelle (10:00)
Winamp Chiffre d'affaires 1er semestre
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AB INBEV
71,1200 EUR Euronext Bruxelles -0,73%
ACCOR
45,9100 EUR Euronext Paris -0,86%
ACTEOS (EX DATATRONIC)
0,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
ADP
109,4000 EUR Euronext Paris +2,82%
ADUX
1,5000 EUR Euronext Paris +0,67%
AIR FRANCE-KLM
11,8900 EUR Euronext Paris +1,32%
AIR LIQUIDE
177,1800 EUR Euronext Paris +0,37%
AIRBUS
208,9000 EUR Euronext Paris +1,38%
ALTAREA
97,9000 EUR Euronext Paris -0,31%
ALTEN
62,4500 EUR Euronext Paris +3,39%
AMAZON.COM
231,7700 USD NASDAQ -0,15%
AMUNDI
88,6500 EUR Euronext Paris +1,26%
APPLE
337,1900 USD NASDAQ +1,25%
ARKEMA
55,3500 EUR Euronext Paris -0,81%
ASHLER MANSON
2,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
ATLAND
33,400 EUR Euronext Paris 0,00%
ATOS GROUP
30,7600 EUR Euronext Paris +2,26%
AXA
45,1900 EUR Euronext Paris +0,80%
AYVENS (ex ALD)
11,5900 EUR Euronext Paris -0,26%
BAIKOWSKI
25,9000 EUR Euronext Paris +4,44%
BASF
48,210 EUR XETRA -0,74%
BENETEAU
6,1300 EUR Euronext Paris +0,33%
BIC
60,7000 EUR Euronext Paris +1,00%
BIOMERIEUX
70,7000 EUR Euronext Paris +1,14%
BMW
57,480 EUR XETRA +0,91%
BOGART
2,380 EUR Euronext Paris 0,00%
BOURSE DIRECT
5,3000 EUR Euronext Paris +3,11%
BOUYGUES
46,9500 EUR Euronext Paris -1,24%
BUREAU VERITAS
27,0700 EUR Euronext Paris +0,33%
CAPGEMINI
95,1200 EUR Euronext Paris +5,83%
CARMILA
16,4600 EUR Euronext Paris -0,60%
CHEVRON
191,300 USD NYSE -1,76%
CIE DES ALPES
21,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
CLARANOVA
0,6280 EUR Euronext Paris -3,09%
CLARIANE
3,9620 EUR Euronext Paris +0,46%
COCA-COLA CO
83,533 USD NYSE +1,57%
COFACE
15,7100 EUR Euronext Paris -2,42%
COHERIS
10,850 EUR Euronext Paris -0,91%
COIL
1,160 EUR Euronext Paris -2,52%
CRCAM ALPES PROVENCE.CCI
143,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM BRIE PIC2CCI
36,3000 EUR Euronext Paris -0,37%
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
100,000 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM MORBIHAN CCI
115,1000 EUR Euronext Paris +0,03%
CRCAM PARIS ET IDF
120,0000 EUR Euronext Paris +3,25%
CREDIT AGRICOLE SA
18,6100 EUR Euronext Paris +0,57%
DANONE
70,7600 EUR Euronext Paris +1,09%
DEEZER
1,1100 EUR Euronext Paris +0,91%
DELFINGEN
29,9000 EUR Euronext Paris +2,05%
DEUTSCHE BANK
30,980 EUR XETRA +1,27%
EGIDE
0,9970 EUR Euronext Paris -0,20%
EKINOPS
2,5300 EUR Euronext Paris +2,02%
ELIS
25,3600 EUR Euronext Paris +0,96%
EMEIS
13,7200 EUR Euronext Paris -0,36%
ENEL
9,966 EUR MIL +0,39%
ENGIE
27,0000 EUR Euronext Paris -2,84%
ENI
22,400 EUR MIL -2,44%
EQUASENS
34,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
ERAMET
41,9400 EUR Euronext Paris +1,65%
ESSILORLUXOTTICA
165,4000 EUR Euronext Paris +1,16%
EUROAPI
1,2460 EUR Euronext Paris +1,30%
EURONEXT
151,5000 EUR Euronext Paris +1,68%
EUROPLASMA
0,0008 EUR Euronext Paris 0,00%
EXOSENS
62,6500 EUR Euronext Paris +0,89%
FDJ UNITED
22,8200 EUR Euronext Paris +1,83%
FORVIA (EX FAURECIA)
8,7080 EUR Euronext Paris -0,32%
GROLLEAU
3,600 EUR Euronext Paris +5,88%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
191,4000 EUR Euronext Paris -1,85%
GUILLEMOT CORP.
4,3200 EUR Euronext Paris -3,14%
HERIGE
21,800 EUR Euronext Paris +1,40%
HERMES INTL
1 659,0000 EUR Euronext Paris +0,97%
HIPAY GROUP
5,500 EUR Euronext Paris +1,10%
HOPSCOTCH GRP
14,2000 EUR Euronext Paris -3,40%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,2900 EUR Euronext Paris +0,31%
ICAPE HOLDING
7,8000 EUR Euronext Paris +1,56%
IMERYS
21,3600 EUR Euronext Paris -1,84%
INFOTEL
38,9500 EUR Euronext Paris +0,52%
ING GROUP
29,2800 EUR Euronext Amsterdam +1,14%
INTESA SANPAOLO
6,504 EUR MIL +1,03%
INVENTIVA
3,9200 EUR Euronext Paris +2,62%
INVIBES ADV
0,6300 EUR Euronext Paris -13,46%
IPSEN
158,7000 EUR Euronext Paris +0,19%
JCDECAUX
21,8600 EUR Euronext Paris -0,46%
KERING
242,8500 EUR Euronext Paris +0,23%
KLEPIERRE
38,9200 EUR Euronext Paris +0,72%
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
23,5300 EUR Euronext Amsterdam +1,60%
L'OREAL
375,5500 EUR Euronext Paris +0,23%
LAGARDERE SA
17,9800 EUR Euronext Paris +1,35%
LE SLIP FRANCAIS
14,2000 EUR Euronext Paris -0,56%
LECTRA
18,5400 EUR Euronext Paris +0,76%
LEGRAND
131,9000 EUR Euronext Paris -1,79%
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
2,3200 EUR Euronext Paris 0,00%
LIGHTON
5,1300 EUR Euronext Paris +1,18%
LOUIS HACHETTE GROUP
1,7190 EUR Euronext Paris +1,12%
LUMIBIRD
27,0000 EUR Euronext Paris -0,92%
LVMH
466,8000 EUR Euronext Paris +1,10%
M6 METROPOLE TELE.
12,0400 EUR Euronext Paris +0,84%
MAISONS DU MONDE
0,1800 EUR Euronext Paris -0,11%
MANITOU BF
19,3000 EUR Euronext Paris -0,41%
MEMSCAP REGPT
4,7300 EUR Euronext Paris -0,42%
MERCIALYS
11,9600 EUR Euronext Paris +1,70%
MERSEN
35,1600 EUR Euronext Paris -2,17%
MG INTERNATIONAL
2,7200 EUR Euronext Paris +6,25%
MICHELIN
34,9100 EUR Euronext Paris +1,45%
MICROSOFT
391,6200 USD NASDAQ +2,60%
MILIBOO
1,6600 EUR Euronext Paris 0,00%
NETGEM
0,8220 EUR Euronext Paris +0,24%
NEXANS
130,3000 EUR Euronext Paris -1,44%
NRJ GRP
6,700 EUR Euronext Paris -0,89%
ODYSSEE TECHNOLOGIES
20,1000 EUR Euronext Paris +0,60%
ORANGE
16,4150 EUR Euronext Paris +1,58%
PARROT
9,6500 EUR Euronext Paris -3,50%
PET SVC HLDG
4,200 EUR Euronext Paris -2,78%
PLANISWARE
21,4500 EUR Euronext Paris +6,45%
POULAILLON
9,000 EUR Euronext Paris 0,00%