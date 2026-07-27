AstraZeneca toujours porté par l'oncologie au deuxième trimestre

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié lundi un bénéfice net en hausse de plus de 2% au deuxième trimestre, à 2,5 milliards de dollars, continuant de bénéficier des ventes de ses traitements contre le cancer.

Malgré les résultats décevants début juillet d'une étude clinique sur une maladie cardiaque rare, qui avaient suscité les inquiétudes des investisseurs, "nous restons en bonne voie pour atteindre notre objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires total" en 2030, a assuré le directeur général du groupe, Pascal Soriot, cité dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'AstraZeneca a progressé de 6%, à 15,4 milliards de dollars. Mais la hausse est bien plus marquée pour l'oncologie, où les recettes ont grimpé de 16% sur un an, tirées notamment par ses traitements Enhertu ou Truqap contre le cancer du sein.

Le résultat net, meilleur qu'attendu par le marché, profite aussi d'une progression marquée dans les maladies respiratoires et l'immunologie ainsi que dans les maladies rares, malgré le recul de l'un des médicaments phares du groupe, le Farxiga (maladie rénale chronique, insuffisance cardiaque et diabète), qui fait face notamment à une concurrence accrue aux Etats-Unis.

AstraZeneca, qui espère que les Etats-Unis compteront pour la moitié de son chiffre d'affaires d'ici 2030, avait dévoilé il y a un an un plan d'investissement de 50 milliards de dollars dans ce pays d'ici à cette échéance.

Le fleuron britannique s'est fixé l'objectif de réaliser 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel d'ici la fin de la décennie. Ses revenus avaient atteint 58,74 milliards de dollars en 2025.

Début juillet, AstraZeneca avait annoncé l'échec d'un essai de phase III de son traitement Wainua pour une forme rare d'amylose cardiaque, l'étude n'ayant pas démontré une réduction significative des décès et événements cardiovasculaires par rapport à un placebo.

La nouvelle avait plombé le titre d'AstraZeneca, qui avait plongé de plus de 6% en une séance.

"Les gens se sont habitués à ce que nous ayons un taux de réussite élevé. Mais il faut accepter que nous échouions de temps en temps", a déclaré M. Soriot lors d'une conférence de presse en ligne lundi.

"Dans l'ensemble, nous faisons de bons progrès avec un taux de réussite très élevé sur l'ensemble de notre portefeuille", a-t-il insisté.

Un résultat meilleur qu'attendu au deuxième trimestre, les déclarations du directeur général qui "a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'année" ainsi que "des annonces rassurantes concernant le développement de médicaments" futurs ont tous contribué à soutenir le cours de l'action du groupe lundi, a noté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Le titre d'AstraZeneca à la Bourse de Londres progressait de plus de 1% lundi matin.

Parallèlement à ses médicaments contre le cancer, l'entreprise investit dans le développement d'un traitement anti-obésité. Des résultats d'essais prometteurs, publiés le mois dernier, pourraient, s'ils se confirment, marquer l'entrée d'AstraZeneca sur ce marché lucratif actuellement dominé par le groupe danois Novo Nordisk et le géant américain Eli Lilly.