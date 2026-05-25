Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
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|25/05/2026
|Abivax
|Résultats du 1er trimestre
|Inventiva
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|26/05/2026
|Dekuple
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
|Tractial
|Assemblée générale extraordinaire (17:00)
|27/05/2026
|Accor Hotels
|Assemblée générale annuelle
|Atari
|Assemblée générale extraordinaire
|Bollore
|Assemblée générale annuelle
|Ekinops
|Assemblée générale annuelle
|Eramet
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Euroapi
|Assemblée générale annuelle
|Eurofins Cerep
|Assemblée générale annuelle
|Exacompta Clairef.
|Assemblée générale annuelle
|Fnac Darty
|Assemblée générale annuelle
|Getlink
|Assemblée générale annuelle
|High Co
|Assemblée générale annuelle
|Infotel
|Assemblée générale annuelle
|Ldc
|Réunion d'analystes annuelle
|Legrand SA
|Assemblée générale annuelle
|Precia
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Publicis Groupe
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Saint Jean Groupe
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Salesforce Inc
|Résultats trimestriels
|Societe Generale
|Assemblée générale annuelle
|Soitec Silicon
|Résultats annuels
|Spineguard
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Stmicroelectronics
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|28/05/2026
|Abionyx Pharma
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Actia Group
|Assemblée générale annuelle
|Bains Mer Monaco
|Résultats annuels
|Biomerieux
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Derichebourg
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Euroland Corporate
|Assemblée générale annuelle
|Hopscotch Groupe
|Assemblée générale annuelle
|Kering
|Assemblée générale annuelle
|Lighton
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Mon Courtier Energie
|Assemblée générale annuelle (Après clôture)
|Paref
|Assemblée générale annuelle
|Pierre Vacances
|Résultats du 1er semestre
|Selectirente
|Assemblée générale annuelle
|We.Connect
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|29/05/2026
|Acheter-Louer
|Résultats annuels
|Herige
|Assemblée générale annuelle (16:00)
|Laurent-Perrier
|Résultats annuels
|Proactis SA
|Résultats annuels
|TotalEnergies
|Assemblée générale annuelle
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 07:09
Valeurs associées
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