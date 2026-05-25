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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 07:09

date société événement
25/05/2026 Abivax Résultats du 1er trimestre
Inventiva Chiffre d'affaires 1er trimestre
26/05/2026 Dekuple Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Tractial Assemblée générale extraordinaire (17:00)
27/05/2026 Accor Hotels Assemblée générale annuelle
Atari Assemblée générale extraordinaire
Bollore Assemblée générale annuelle
Ekinops Assemblée générale annuelle
Eramet Assemblée générale annuelle (14:00)
Euroapi Assemblée générale annuelle
Eurofins Cerep Assemblée générale annuelle
Exacompta Clairef. Assemblée générale annuelle
Fnac Darty Assemblée générale annuelle
Getlink Assemblée générale annuelle
High Co Assemblée générale annuelle
Infotel Assemblée générale annuelle
Ldc Réunion d'analystes annuelle
Legrand SA Assemblée générale annuelle
Precia Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Publicis Groupe Assemblée générale annuelle (10:00)
Saint Jean Groupe Assemblée générale annuelle (14:00)
Salesforce Inc Résultats trimestriels
Societe Generale Assemblée générale annuelle
Soitec Silicon Résultats annuels
Spineguard Assemblée générale annuelle (10:00)
Stmicroelectronics Assemblée générale annuelle (11:00)
28/05/2026 Abionyx Pharma Chiffre d'affaires 1er trimestre
Actia Group Assemblée générale annuelle
Bains Mer Monaco Résultats annuels
Biomerieux Assemblée générale annuelle (09:00)
Derichebourg Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Euroland Corporate Assemblée générale annuelle
Hopscotch Groupe Assemblée générale annuelle
Kering Assemblée générale annuelle
Lighton Assemblée générale annuelle (10:00)
Mon Courtier Energie Assemblée générale annuelle (Après clôture)
Paref Assemblée générale annuelle
Pierre Vacances Résultats du 1er semestre
Selectirente Assemblée générale annuelle
We.Connect Assemblée générale annuelle (09:30)
29/05/2026 Acheter-Louer Résultats annuels
Herige Assemblée générale annuelle (16:00)
Laurent-Perrier Résultats annuels
Proactis SA Résultats annuels
TotalEnergies Assemblée générale annuelle
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
3,4850 EUR Euronext Paris +1,01%
ABIVAX
109,6000 EUR Euronext Paris -4,78%
ACCOR
45,7600 EUR Euronext Paris -0,91%
ACHETER-LOUER.FR
0,0020 EUR Euronext Paris 0,00%
ACTIA GROUP
3,9700 EUR Euronext Paris +0,76%
ATARI
21,600 EUR Euronext Paris +2,37%
BAINS DE MER MONACO
131,5000 EUR Euronext Paris -1,13%
BIOMERIEUX
73,2000 EUR Euronext Paris -1,15%
BOLLORE SE
5,4350 EUR Euronext Paris -0,55%
DEKUPLE
26,9000 EUR Euronext Paris +1,13%
DERICHEBOURG
9,7100 EUR Euronext Paris +1,25%
EKINOPS
3,7050 EUR Euronext Paris +8,49%
ERAMET
56,6000 EUR Euronext Paris +0,53%
EUROAPI
1,4800 EUR Euronext Paris +0,27%
EUROFINS-CEREP
15 900,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EUROLAND CORP
3,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXACOMPTA
162,000 EUR Euronext Paris 0,00%
FNAC DARTY
35,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
GETLINK
18,5700 EUR Euronext Paris +0,11%
HERIGE
19,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
HIGH CO
3,8800 EUR Euronext Paris 0,00%
HOPSCOTCH GRP
16,3000 EUR Euronext Paris +1,24%
INFOTEL
40,0500 EUR Euronext Paris +0,38%
INVENTIVA
4,6000 EUR Euronext Paris -0,76%
KERING
243,5000 EUR Euronext Paris -1,54%
LAURENT PERRIER
82,8000 EUR Euronext Paris -0,72%
LDC
111,6000 EUR Euronext Paris +2,01%
LEGRAND
153,3000 EUR Euronext Paris -1,54%
LIGHTON
3,7000 EUR Euronext Paris +2,21%
MON COURTIER ENERGIE
6,7500 EUR Euronext Paris 0,00%
PAREF
25,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
PIERRE ET VACANCES
1,8460 EUR Euronext Paris +0,87%
PRECIA
26,2000 EUR Euronext Paris -1,50%
PROACTIS
0,0385 EUR Euronext Paris 0,00%
PUBLICIS GROUPE
83,2600 EUR Euronext Paris -0,81%
SAINT JEAN GRP
20,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
SALESFORCE
180,070 USD NYSE +2,14%
SELECTIRENTE
85,500 EUR Euronext Paris +0,59%
SOCIETE GENERALE
71,4600 EUR Euronext Paris -0,61%
SOITEC
167,5000 EUR Euronext Paris -4,99%
SPINEGUARD
0,0990 EUR Euronext Paris +4,21%
STMICROELECTRONICS
58,830 EUR MIL +1,40%
TOTALENERGIES
77,4300 EUR Euronext Paris -0,31%
TRACTIAL
2,2400 EUR Euronext Paris -5,08%
WE.CONNECT
26,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
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CAC 40
8 175,98 -1,00%
HAFFNER ENERGY
0,374 +46,67%
Pétrole Brent
98,7 +2,49%
KALRAY
13,22 +0,15%
SOITEC
167,5 -4,99%
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