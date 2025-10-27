Calendrier des sociétés sur 15 jours

 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 512,32
+2,46%
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 07:30

date société événement
27/10/2025 Bigben Interactive Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Clariane Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Deutsche Boerse AG Résultats 3ème trimestre
Exosens Résultats 3ème trimestre
Lumibird Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Nacon Chiffre d'affaires 1er semestre
Pernod Ricard Assemblée générale mixte (14h00)
28/10/2025 Air Liquide Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Alpes (Compagnie) Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
Amundi Résultats 3ème trimestre
Assystem Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Bic Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Bnp Paribas Résultats 3ème trimestre
CapGemini Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Charwood Energy Résultats 1er semestre (Après clôture)
Crcam Alp.Prov.Cci Résultats 3ème trimestre
Crcam Norm.Seine Résultats 3ème trimestre
Danone Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Emeis Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Haulotte Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Iberdrola SA Résultats 3ème trimestre
Invibes Advertising Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Memscap Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Metropole Tv Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Seche Environnement Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Sherwin-Williams Co. Résultats 3ème trimestre
Toosla Résultats 1er semestre (Après clôture)
Vetoquinol Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Visa Inc Résultats 3ème trimestre
29/10/2025 Adidas AG Résultats 3ème trimestre
ADYEN Résultats 3ème trimestre
Airbus Résultats 3ème trimestre
Amgen, Inc. Résultats 3ème trimestre
Aubay Chiffre d'affaires 3ème trimestre
BASF SE Résultats 3ème trimestre
Boeing Résultats 3ème trimestre
Caterpillar Inc. Résultats 3ème trimestre
Claranova Résultats annuel
Infotel Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Lectra Résultats 3ème trimestre
Manitou Bf Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Mare Nostrum Résultats 1er semestre (Après clôture)
Mercedes-Benz Groug AG Résultats 3ème trimestre
Microsoft Corp. Résultats 3ème trimestre
NSE Résultats 1er semestre (Après clôture)
Sogeclair Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Sopra Steria Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Theraclion Résultats 1er semestre
Verizon Résultats 3ème trimestre
30/10/2025 2crsi Résultats annuel (Après clôture)
74Software Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
AB Inbev Résultats 3ème trimestre
Amazon.Com, Inc. Résultats 3ème trimestre
Apple Inc. Résultats 3ème trimestre
Ateme Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Augros Cosmetics Assemblée générale mixte (14h30)
Axa Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Ayvens Résultats 3ème trimestre
Casino Guichard Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Credit Agricole Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Elis Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Eramet Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Groupe LDLC Chiffre d'affaires 1er semestre
Guillemot Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Imerys Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
Immersion Résultats annuel
ING Groep Résultats 3ème trimestre
Klarsen Assemblée générale extraordinaire (14h00)
Lucibel Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
Median Technologies Assemblée générale mixte (14h00)
Miliboo Assemblée générale mixte (15h00)
Pluxee Résultats annuel
Remy Cointreau Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Saint Gobain Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Samse Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Schneider Electric Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Societe Generale Résultats 3ème trimestre
Stellantis Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Tarkett Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Technip Energies Résultats 3ème trimestre (Avant ouverture)
TF1 Résultats 3ème trimestre
TME Pharma N.V. Résultats 1er semestre
TotalEnergies Résultats 3ème trimestre
Vantiva Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Viridien Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
Volkswagen AG Résultats 3ème trimestre
Wavestone Chiffre d'affaires 1er semestre
X-Fab Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
31/10/2025 Ama Corporation Résultats 1er semestre (Après clôture)
Carmat Résultats 1er semestre
Chevron Corp. Résultats 3ème trimestre
Coil Résultats 1er semestre (Après clôture)
Crcam Nord Cci Résultats 3ème trimestre
GTT Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Intesa Sanpaolo SpA Résultats 3ème trimestre
KKO International Résultats 1er semestre
Llama Group Résultats 1er semestre
M2I Résultats 1er semestre (Après clôture)
Neolife Résultats 1er semestre
Plant Advanced Technologies Résultats 1er semestre
Poulaillon Chiffre d'affaires annuel
Prologue Résultats 1er semestre (Après clôture)
Rougier Résultats 1er semestre
Scor Résultats 3ème trimestre
Spie Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Vinpai Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

2CRSI
14,060 EUR Euronext Paris +5,24%
74SOFTWARE
34,500 EUR Euronext Paris -1,71%
AB INBEV
52,760 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
ADIDAS
187,400 EUR XETRA -1,29%
ADYEN
1 512,600 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
AIR LIQUIDE
172,500 EUR Euronext Paris -0,22%
AIRBUS
208,450 EUR Euronext Paris +0,58%
AMA CORP
0,2270 EUR Euronext Paris +3,18%
AMAZON.COM
224,2100 USD NASDAQ +1,41%
AMGEN
291,7600 USD NASDAQ -0,39%
AMUNDI
66,300 EUR Euronext Paris +0,76%
APPLE
262,8200 USD NASDAQ +1,25%
ASSYSTEM
42,100 EUR Euronext Paris 0,00%
ATEME
5,600 EUR Euronext Paris 0,00%
AUBAY
45,950 EUR Euronext Paris +0,22%
AUGROS COSM PACK
5,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
AXA
39,400 EUR Euronext Paris +0,03%
AYVENS
10,290 EUR Euronext Paris -0,19%
BASF
43,720 EUR XETRA +0,02%
BIC
53,800 EUR Euronext Paris -0,19%
BIGBEN INTERACTIVE
1,122 EUR Euronext Paris -0,88%
BNP PARIBAS
68,480 EUR Euronext Paris -0,35%
BOEING CO
221,390 USD NYSE +1,69%
CAPGEMINI
127,100 EUR Euronext Paris +0,47%
CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
CASINO GUICHARD
0,3836 EUR Euronext Paris -3,57%
CATERPILLAR
522,700 USD NYSE +0,45%
CHARWOOD ENERGY
3,060 EUR Euronext Paris +3,38%
CHEVRON
155,600 USD NYSE -0,59%
CIE DES ALPES
22,200 EUR Euronext Paris +3,74%
CLARANOVA
1,828 EUR Euronext Paris +4,46%
CLARIANE
4,498 EUR Euronext Paris +3,64%
COIL
1,390 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM ALPES PROVENCE.CCI
135,500 EUR Euronext Paris -1,09%
CRCAM NOR.SE.CCI
137,000 EUR Euronext Paris +1,86%
CRCAM NORD FRANCE
27,660 EUR Euronext Paris +1,17%
CREDIT AGRICOLE SA
16,335 EUR Euronext Paris -0,34%
DANONE
77,780 EUR Euronext Paris -0,59%
DEUTSCHE BOERSE
228,700 EUR XETRA +1,02%
ELIS
25,260 EUR Euronext Paris +0,16%
EMEIS
14,360 EUR Euronext Paris +2,57%
ERAMET
60,050 EUR Euronext Paris +0,17%
EXOSENS
47,500 EUR Euronext Paris +0,53%
GROUPE LDLC
12,500 EUR Euronext Paris +4,17%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
166,600 EUR Euronext Paris -0,12%
GUILLEMOT CORP.
4,960 EUR Euronext Paris +1,43%
HAULOTTE GROUP
2,000 EUR Euronext Paris 0,00%
IBERDROLA
17,1450 EUR Sibe +0,62%
IMERYS
22,300 EUR Euronext Paris +1,00%
IMMERSION
1,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
INFOTEL
40,300 EUR Euronext Paris -0,98%
ING GROUP
20,650 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
INTESA SANPAOLO
5,462 EUR MIL 0,00%
INVIBES ADV
0,8880 EUR Euronext Paris +18,40%
KKO INTL
0,1300 EUR Euronext Paris -0,76%
KLARSEN
0,8360 EUR Euronext Paris -1,42%
LECTRA
23,200 EUR Euronext Paris 0,00%
LLAMA GROUP
0,340 EUR Euronext Paris -1,59%
LUCIBEL
0,0782 EUR Euronext Paris -6,68%
LUMIBIRD
20,900 EUR Euronext Paris +2,96%
M6 METROPOLE TELE.
12,100 EUR Euronext Paris -1,14%
MANITOU BF
17,580 EUR Euronext Paris -0,11%
MARE NOSTRUM
0,4260 EUR Euronext Paris -5,12%
MEDIAN TECHNOLOGIES
3,165 EUR Euronext Paris -1,09%
MEMSCAP REGPT
4,250 EUR Euronext Paris +1,19%
MERCEDES-BENZ GROUP
53,750 EUR XETRA +1,03%
MICROSOFT
523,6100 USD NASDAQ +0,59%
MILIBOO
1,7000 EUR Euronext Paris +1,80%
NACON
0,7100 EUR Euronext Paris -0,70%
NEOLIFE
0,0590 EUR Euronext Paris +2,43%
NSE
45,000 EUR Euronext Paris +2,04%
PERNOD RICARD
88,200 EUR Euronext Paris -0,59%
PLANT ADVANCED
8,4400 EUR Euronext Paris -0,71%
PLUXEE
16,730 EUR Euronext Paris +1,52%
POULAILLON
5,800 EUR Euronext Paris +3,57%
PROLOGUE
0,2420 EUR Euronext Paris 0,00%
REMY COINTREAU
49,840 EUR Euronext Paris -0,20%
ROUGIER S.A.
16,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
SAINT-GOBAIN
90,380 EUR Euronext Paris +1,16%
SAMSE
126,000 EUR Euronext Paris +0,40%
SCHNEIDER ELECTRIC
253,650 EUR Euronext Paris +1,83%
SCOR
30,160 EUR Euronext Paris +0,33%
SECHE ENVIRONNEMENT
76,000 EUR Euronext Paris -0,78%
SHERWIN-WILLIAMS
334,050 USD NYSE +0,70%
SOCIETE GENERALE
53,680 EUR Euronext Paris +0,19%
SOGECLAIR
27,000 EUR Euronext Paris +0,75%
SOPRA STERIA
139,100 EUR Euronext Paris +0,43%
SPIE
47,380 EUR Euronext Paris +0,42%
STELLANTIS
9,445 EUR MIL 0,00%
TARKETT
16,7500 EUR Euronext Paris -0,30%
TECHNIP ENERGIES
37,280 EUR Euronext Paris -0,32%
TF1
8,340 EUR Euronext Paris -1,01%
THERACLION
0,6800 EUR Euronext Paris +7,26%
TME PHARMA
0,0962 EUR Euronext Paris +0,52%
TOOSLA
0,3700 EUR Euronext Paris +5,71%
TOTALENERGIES
53,910 EUR Euronext Paris -0,35%
VANTIVA
0,1284 EUR Euronext Paris +0,31%
VERIZON COMM
38,840 USD NYSE +1,16%
VETOQUINOL
78,200 EUR Euronext Paris -0,13%
VINPAI
3,500 EUR Euronext Paris 0,00%
VIRIDIEN
75,900 EUR Euronext Paris -3,44%
VISA RG-A
348,140 USD NYSE +0,67%
VOLKSWAGEN VZ
90,520 EUR XETRA +1,30%
WAVESTONE
50,700 EUR Euronext Paris -0,20%
WINAMP GROUP
0,3280 EUR Euronext Paris -0,61%
X-FAB SILICON
6,500 EUR Euronext Paris +0,85%
