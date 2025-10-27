Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|27/10/2025
|Bigben Interactive
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Clariane
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Deutsche Boerse AG
|Résultats 3ème trimestre
|Exosens
|Résultats 3ème trimestre
|Lumibird
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Nacon
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Pernod Ricard
|Assemblée générale mixte (14h00)
|28/10/2025
|Air Liquide
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Alpes (Compagnie)
|Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
|Amundi
|Résultats 3ème trimestre
|Assystem
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Bic
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Bnp Paribas
|Résultats 3ème trimestre
|CapGemini
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Charwood Energy
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Crcam Alp.Prov.Cci
|Résultats 3ème trimestre
|Crcam Norm.Seine
|Résultats 3ème trimestre
|Danone
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Emeis
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Haulotte Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Iberdrola SA
|Résultats 3ème trimestre
|Invibes Advertising
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Memscap
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Metropole Tv
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Seche Environnement
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Sherwin-Williams Co.
|Résultats 3ème trimestre
|Toosla
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Vetoquinol
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Visa Inc
|Résultats 3ème trimestre
|29/10/2025
|Adidas AG
|Résultats 3ème trimestre
|ADYEN
|Résultats 3ème trimestre
|Airbus
|Résultats 3ème trimestre
|Amgen, Inc.
|Résultats 3ème trimestre
|Aubay
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|BASF SE
|Résultats 3ème trimestre
|Boeing
|Résultats 3ème trimestre
|Caterpillar Inc.
|Résultats 3ème trimestre
|Claranova
|Résultats annuel
|Infotel
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Lectra
|Résultats 3ème trimestre
|Manitou Bf
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Mare Nostrum
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Mercedes-Benz Groug AG
|Résultats 3ème trimestre
|Microsoft Corp.
|Résultats 3ème trimestre
|NSE
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Sogeclair
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Sopra Steria Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Theraclion
|Résultats 1er semestre
|Verizon
|Résultats 3ème trimestre
|30/10/2025
|2crsi
|Résultats annuel (Après clôture)
|74Software
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|AB Inbev
|Résultats 3ème trimestre
|Amazon.Com, Inc.
|Résultats 3ème trimestre
|Apple Inc.
|Résultats 3ème trimestre
|Ateme
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Augros Cosmetics
|Assemblée générale mixte (14h30)
|Axa
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Ayvens
|Résultats 3ème trimestre
|Casino Guichard
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Credit Agricole
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Elis
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Eramet
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Groupe LDLC
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Guillemot
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Imerys
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|Immersion
|Résultats annuel
|ING Groep
|Résultats 3ème trimestre
|Klarsen
|Assemblée générale extraordinaire (14h00)
|Lucibel
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
|Median Technologies
|Assemblée générale mixte (14h00)
|Miliboo
|Assemblée générale mixte (15h00)
|Pluxee
|Résultats annuel
|Remy Cointreau
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
|Saint Gobain
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Samse
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Schneider Electric
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Societe Generale
|Résultats 3ème trimestre
|Stellantis
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Tarkett
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Technip Energies
|Résultats 3ème trimestre (Avant ouverture)
|TF1
|Résultats 3ème trimestre
|TME Pharma N.V.
|Résultats 1er semestre
|TotalEnergies
|Résultats 3ème trimestre
|Vantiva
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Viridien
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|Volkswagen AG
|Résultats 3ème trimestre
|Wavestone
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|X-Fab
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|31/10/2025
|Ama Corporation
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Carmat
|Résultats 1er semestre
|Chevron Corp.
|Résultats 3ème trimestre
|Coil
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Crcam Nord Cci
|Résultats 3ème trimestre
|GTT
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Intesa Sanpaolo SpA
|Résultats 3ème trimestre
|KKO International
|Résultats 1er semestre
|Llama Group
|Résultats 1er semestre
|M2I
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Neolife
|Résultats 1er semestre
|Plant Advanced Technologies
|Résultats 1er semestre
|Poulaillon
|Chiffre d'affaires annuel
|Prologue
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Rougier
|Résultats 1er semestre
|Scor
|Résultats 3ème trimestre
|Spie
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Vinpai
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 07:30
Valeurs associées
|14,060 EUR
|Euronext Paris
|+5,24%
|34,500 EUR
|Euronext Paris
|-1,71%
|52,760 EUR
|Euronext Bruxelles
|0,00%
|187,400 EUR
|XETRA
|-1,29%
|1 512,600 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|172,500 EUR
|Euronext Paris
|-0,22%
|208,450 EUR
|Euronext Paris
|+0,58%
|0,2270 EUR
|Euronext Paris
|+3,18%
|224,2100 USD
|NASDAQ
|+1,41%
|291,7600 USD
|NASDAQ
|-0,39%
|66,300 EUR
|Euronext Paris
|+0,76%
|262,8200 USD
|NASDAQ
|+1,25%
|42,100 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|5,600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|45,950 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
|5,4000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|39,400 EUR
|Euronext Paris
|+0,03%
|10,290 EUR
|Euronext Paris
|-0,19%
|43,720 EUR
|XETRA
|+0,02%
|53,800 EUR
|Euronext Paris
|-0,19%
|1,122 EUR
|Euronext Paris
|-0,88%
|68,480 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
|221,390 USD
|NYSE
|+1,69%
|127,100 EUR
|Euronext Paris
|+0,47%
|0,0990 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,3836 EUR
|Euronext Paris
|-3,57%
|522,700 USD
|NYSE
|+0,45%
|3,060 EUR
|Euronext Paris
|+3,38%
|155,600 USD
|NYSE
|-0,59%
|22,200 EUR
|Euronext Paris
|+3,74%
|1,828 EUR
|Euronext Paris
|+4,46%
|4,498 EUR
|Euronext Paris
|+3,64%
|1,390 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|135,500 EUR
|Euronext Paris
|-1,09%
|137,000 EUR
|Euronext Paris
|+1,86%
|27,660 EUR
|Euronext Paris
|+1,17%
|16,335 EUR
|Euronext Paris
|-0,34%
|77,780 EUR
|Euronext Paris
|-0,59%
|228,700 EUR
|XETRA
|+1,02%
|25,260 EUR
|Euronext Paris
|+0,16%
|14,360 EUR
|Euronext Paris
|+2,57%
|60,050 EUR
|Euronext Paris
|+0,17%
|47,500 EUR
|Euronext Paris
|+0,53%
|12,500 EUR
|Euronext Paris
|+4,17%
|166,600 EUR
|Euronext Paris
|-0,12%
|4,960 EUR
|Euronext Paris
|+1,43%
|2,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|17,1450 EUR
|Sibe
|+0,62%
|22,300 EUR
|Euronext Paris
|+1,00%
|1,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|40,300 EUR
|Euronext Paris
|-0,98%
|20,650 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|5,462 EUR
|MIL
|0,00%
|0,8880 EUR
|Euronext Paris
|+18,40%
|0,1300 EUR
|Euronext Paris
|-0,76%
|0,8360 EUR
|Euronext Paris
|-1,42%
|23,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,340 EUR
|Euronext Paris
|-1,59%
|0,0782 EUR
|Euronext Paris
|-6,68%
|20,900 EUR
|Euronext Paris
|+2,96%
|12,100 EUR
|Euronext Paris
|-1,14%
|17,580 EUR
|Euronext Paris
|-0,11%
|0,4260 EUR
|Euronext Paris
|-5,12%
|3,165 EUR
|Euronext Paris
|-1,09%
|4,250 EUR
|Euronext Paris
|+1,19%
|53,750 EUR
|XETRA
|+1,03%
|523,6100 USD
|NASDAQ
|+0,59%
|1,7000 EUR
|Euronext Paris
|+1,80%
|0,7100 EUR
|Euronext Paris
|-0,70%
|0,0590 EUR
|Euronext Paris
|+2,43%
|45,000 EUR
|Euronext Paris
|+2,04%
|88,200 EUR
|Euronext Paris
|-0,59%
|8,4400 EUR
|Euronext Paris
|-0,71%
|16,730 EUR
|Euronext Paris
|+1,52%
|5,800 EUR
|Euronext Paris
|+3,57%
|0,2420 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|49,840 EUR
|Euronext Paris
|-0,20%
|16,2000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|90,380 EUR
|Euronext Paris
|+1,16%
|126,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,40%
|253,650 EUR
|Euronext Paris
|+1,83%
|30,160 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
|76,000 EUR
|Euronext Paris
|-0,78%
|334,050 USD
|NYSE
|+0,70%
|53,680 EUR
|Euronext Paris
|+0,19%
|27,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,75%
|139,100 EUR
|Euronext Paris
|+0,43%
|47,380 EUR
|Euronext Paris
|+0,42%
|9,445 EUR
|MIL
|0,00%
|16,7500 EUR
|Euronext Paris
|-0,30%
|37,280 EUR
|Euronext Paris
|-0,32%
|8,340 EUR
|Euronext Paris
|-1,01%
|0,6800 EUR
|Euronext Paris
|+7,26%
|0,0962 EUR
|Euronext Paris
|+0,52%
|0,3700 EUR
|Euronext Paris
|+5,71%
|53,910 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
|0,1284 EUR
|Euronext Paris
|+0,31%
|38,840 USD
|NYSE
|+1,16%
|78,200 EUR
|Euronext Paris
|-0,13%
|3,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|75,900 EUR
|Euronext Paris
|-3,44%
|348,140 USD
|NYSE
|+0,67%
|90,520 EUR
|XETRA
|+1,30%
|50,700 EUR
|Euronext Paris
|-0,20%
|0,3280 EUR
|Euronext Paris
|-0,61%
|6,500 EUR
|Euronext Paris
|+0,85%
