16/12/2025

Le groupe Casino nomme François Alarcon à la tête de Franprix

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Casino, actuellement en négociations avec ses créanciers en vue d'une nouvelle restructuration de sa dette, a nommé François Alarcon directeur général de Franprix à compter de mi-janvier, a annoncé le groupe mardi.

L'enseigne de proximité aux 1.000 points de vente en France était dirigée depuis 2022 par Vincent Doumerc, dont François Alarcon était l'adjoint en charge de la stratégie.

Entré chez Franprix en 2014, M. Alarcon "dispose d'une expertise solide en stratégie d'enseigne, transformation des organisations, innovation de concepts, pilotage opérationnel et développement de réseaux franchisés", a commenté Casino dans un communiqué.

Il "connait parfaitement Franprix, les attentes de nos partenaires franchisés et saura mobiliser nos ressources internes", assure Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino.

Le distributeur renouvelle également son comité exécutif dont la mission sera "d'accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de Franprix".

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, Cdiscount, Naturalia, Vival...), passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinksy en 2024 après des années de pertes et de surendettement, doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite ramener à 800 millions d'euros.

Outre la rénovation de 100% de ses Monoprix, le groupe aux 6.640 magasins, dont 85% en franchise et location-gérance, prévoit d'ouvrir 200 nouveaux points de vente Franprix, 20 nouveaux Naturalia et 210 Casino/Vival/Spar d'ici à 2030.