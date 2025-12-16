La Mairie de Paris lorgne sur le BHV, son patron dans la tourmente

Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )

A trois jours d'une échéance cruciale pour le BHV, la mairie de Paris a manifesté mardi son intérêt pour les murs du grand magasin, augmentant la pression sur son patron, empêtré dans la tempête Shein, tout comme "l'incertitude" des salariés sur leur avenir.

"Alors que la situation du BHV suscite aujourd'hui de très fortes inquiétudes pour l'emploi et pour l'avenir du centre de Paris, j'ai souhaité que la ville se donne les moyens d'agir préventivement", a déclaré la maire socialiste Anne Hidalgo lors du Conseil de Paris qui doit adopter un vœu en ce sens.

Si le propriétaire du BHV venait à en "quitter les murs", la ville "étudiera toutes les possibilités afin de se mettre en position d'acquérir le bâtiment pour garantir la pérennité de l'activité commerciale et de l'emploi, tout en permettant le développement d'un programme mixte incluant également du logement social et abordable", détaille le vœu de l'exécutif.

Propriétaire du fonds de commerce du Bazar de l'Hôtel de ville (BHV) depuis 2023, la Société des grands magasins (SGM) souhaite également en racheter les murs auprès du groupe Galeries Lafayette, les deux parties étant liées par une promesse de vente qui arrive à échéance vendredi.

Frédéric Merlin président de la Société des Grands Magasins (SGM) et propriétaire du BHV, lors d'une session photo à Paris, le 22 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Mais le cofondateur de la SGM, Frédéric Merlin, a suscité un tollé en annonçant début octobre l'installation, au sein du BHV, du premier magasin physique de Shein, marque asiatique de mode ultra-éphémère accusée de nombreux maux (concurrence déloyale, pollution...).

- "Fonds d'investissement" -

La Banque des territoires, une entité de la Caisse des dépôts (CDC), s'est ainsi retirée des négociations entamées en juin avec la SGM pour l'aider à s'offrir le bâtiment, invoquant "une rupture de confiance".

De nombreuses marques (Dior, Sandro, Guerlain, etc.) ont en outre quitté le BHV ces derniers mois, en raison d'une accumulation d'impayés ou par opposition à Shein.

De quoi compliquer la tâche de Frédéric Merlin, censé avoir bouclé son tour de table le 19 décembre.

"A cette date, l'exclusivité tombe et on se réserve la possibilité d'explorer toutes les options qui s'offrent à nous", a déclaré à l'AFP une porte-parole des Galeries Lafayette.

Refusant de voir son nom associé à Shein, ce groupe a par ailleurs rompu son contrat avec la SGM concernant sept magasins de province - rebaptisés BHV.

De son côté, la SGM assure que le projet "avance" et "devrait se concrétiser dans les jours ou semaines à venir".

Auditionné fin novembre à l'Assemblée nationale, M. Merlin avait évoqué des "discussions extrêmement précises" avec des "fonds d'investissement" étrangers non chinois.

C'est dans ce contexte que la mairie se tient prête à "rentrer dans le jeu" à partir de vendredi, a expliqué à l'AFP Nicolas Bonnet-Oulaldj, adjoint en charge du commerce.

- 300 millions d'euros -

Au vu du montant - 300 millions d'euros d'après lui - la ville n'achèterait pas seule mais via par exemple une société d'économie mixte comprenant de l'actionnariat privé, indique M. Bonnet-Oulaldj, qui souhaiterait en faire "une vitrine pour les marques fabriquées à Paris, en France, et les jeunes créateurs".

La construction de logements supposerait une modification du PLU (plan local d'urbanisme), la parcelle étant "classée en grand magasin".

Cette "annonce ajoute encore de l'incertitude sur la pérennité du BHV", qui emploie directement quelque 750 salariés, a réagi son intersyndicale, demandant "à être reçue dès que possible par la Mairie de Paris".

"Le devenir du BHV est suspendu à la finalisation de l'acquisition des murs" mais aussi "à la continuité de l'exploitation commerciale", prévient-elle, s'alarmant de la "situation dramatique" de l'enseigne, où les ventes de Shein sont "très loin de compenser le manque à gagner sur le reste du magasin".

La maire de Paris Anne Hidalgo, le 3 février 2025 à Paris ( AFP / Xavier GALIANA )

L'annonce surprise d'Anne Hidalgo a soulevé des critiques à droite. Aurélien Véron (LR), porte-parole du groupe de Rachida Dati au Conseil de Paris, a taclé un "coup de communication improvisé", à trois mois des municipales.

Récemment, Frédéric Merlin a détaillé ses projets au magazine LSA, dont un nouveau système de paiement à l'adresse des fournisseurs.

Mais "personne n'y croit", raille auprès de l'AFP Guillaume Nusse, PDG de Clairefontaine-Rhodia, parti du BHV en raison d'"impayés et de promesses non tenues".