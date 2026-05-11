Calendrier des sociétés sur 15 jours

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|11/05/2026
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|12/05/2026
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|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
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|Réunion Investisseurs/Road Show (Après clôture)
|Aubay
|Assemblée générale annuelle
|Aurea
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Bayer AG
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|Bourse Direct
|Assemblée générale annuelle
|Cfm Indosuez Wealth
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Chargeurs Invest
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Clariane
|Assemblée générale annuelle
|Coface
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|Delta Plus Group
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Eiffage
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Eutelsat
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Groupe Tera
|Résultats annuels (Après clôture)
|Imerys
|Assemblée générale annuelle
|Innelec Multimedia
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Jacquet Metals
|Résultats du 1er trimestre
|Mersen
|Assemblée générale annuelle
|Muenchener Rueckver
|Résultats du 1er trimestre
|Prismaflex Intl
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Seb
|Assemblée générale annuelle
|SES Sa
|Réunion d'analystes trimestrielle
|Smaio
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Sogeclair
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Thales
|Assemblée générale annuelle
|Vitura
|Assemblée générale annuelle
|13/05/2026
|Allianz SE
|Résultats du 1er trimestre
|Alstom
|Résultats annuels
|Ayvens
|Assemblée générale annuelle
|Carmila
|Assemblée générale annuelle
|Cisco Systems, Inc.
|Dassault Aviation
|Assemblée générale annuelle
|Deutsche Telekom AG
|Résultats du 1er trimestre
|Eurazeo
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Explosifs Prod. Chi.
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Hipay Group
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
|Infotel
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Innate Pharma
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Invibes Advertising
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Ipsen
|Assemblée générale annuelle
|JC Decaux SE
|Assemblée générale annuelle
|Kumulus Vape
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Lacroix
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Siemens AG
|Résultats du 1er trimestre
|Vallourec
|Résultats du 1er trimestre
|Valneva
|Réunion d'analystes trimestrielle (15:00)
|Vente Unique.com
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
|Vitura
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Walt Disney Company
|Résultats du 1er trimestre
|14/05/2026
|Bastide Le Confort
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|15/05/2026
|Geci Intl
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Maat Pharma
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 07:08
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