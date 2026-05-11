 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 07:08

date société événement
11/05/2026 Abivax Assemblée générale annuelle
Immobiliere Dassault Assemblée générale annuelle
Lacroix Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Metavisio Assemblée générale mixte (11:00)
Sensorion Assemblée générale annuelle (14:00)
Tractial Résultats annuels
12/05/2026 Abeo Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Adocia Chiffre d'affaires 1er trimestre
Altamir Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Aton (ex Hybrigenics) Réunion Investisseurs/Road Show (Après clôture)
Aubay Assemblée générale annuelle
Aurea Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Bayer AG Résultats du 1er trimestre
Bourse Direct Assemblée générale annuelle
Cfm Indosuez Wealth Assemblée générale annuelle (09:30)
Chargeurs Invest Chiffre d'affaires 1er trimestre
Clariane Assemblée générale annuelle
Coface Résultats du 1er trimestre
Delta Plus Group Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Eiffage Chiffre d'affaires 1er trimestre
Eutelsat Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Groupe Tera Résultats annuels (Après clôture)
Imerys Assemblée générale annuelle
Innelec Multimedia Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Jacquet Metals Résultats du 1er trimestre
Mersen Assemblée générale annuelle
Muenchener Rueckver Résultats du 1er trimestre
Prismaflex Intl Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Seb Assemblée générale annuelle
SES Sa Réunion d'analystes trimestrielle
Smaio Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Sogeclair Assemblée générale annuelle (10:00)
Thales Assemblée générale annuelle
Vitura Assemblée générale annuelle
13/05/2026 Allianz SE Résultats du 1er trimestre
Alstom Résultats annuels
Ayvens Assemblée générale annuelle
Carmila Assemblée générale annuelle
Cisco Systems, Inc.
Dassault Aviation Assemblée générale annuelle
Deutsche Telekom AG Résultats du 1er trimestre
Eurazeo Chiffre d'affaires 1er trimestre
Explosifs Prod. Chi. Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Hipay Group Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Infotel Chiffre d'affaires 1er trimestre
Innate Pharma Chiffre d'affaires 1er trimestre
Invibes Advertising Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Ipsen Assemblée générale annuelle
JC Decaux SE Assemblée générale annuelle
Kumulus Vape Chiffre d'affaires 1er trimestre
Lacroix Assemblée générale annuelle (14:00)
Siemens AG Résultats du 1er trimestre
Vallourec Résultats du 1er trimestre
Valneva Réunion d'analystes trimestrielle (15:00)
Vente Unique.com Chiffre d'affaires 1er semestre (Avant ouverture)
Vitura Chiffre d'affaires 1er trimestre
Walt Disney Company Résultats du 1er trimestre
14/05/2026 Bastide Le Confort Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
15/05/2026 Geci Intl Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Maat Pharma Chiffre d'affaires 1er trimestre
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ABEO
8,720 EUR Euronext Paris -1,36%
ABIVAX
105,500 EUR Euronext Paris 0,00%
ADOCIA
4,786 EUR Euronext Paris 0,00%
ALLIANZ
369,100 EUR XETRA 0,00%
ALSTOM
17,305 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTAMIR
24,000 EUR Euronext Paris 0,00%
ATON
0,0164 EUR Euronext Paris 0,00%
AUBAY
52,300 EUR Euronext Paris 0,00%
AUREA
5,620 EUR Euronext Paris 0,00%
AYVENS (ex ALD)
11,180 EUR Euronext Paris 0,00%
BASTIDE LE CONFORT MED.
26,700 EUR Euronext Paris 0,00%
BAYER
36,980 EUR XETRA 0,00%
BOURSE DIRECT
5,080 EUR Euronext Paris 0,00%
CARMILA
16,900 EUR Euronext Paris 0,00%
CFM INDO.WEALTH
1 250,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
CISCO SYSTEMS
96,5700 USD NASDAQ +4,79%
CLARIANE
4,292 EUR Euronext Paris 0,00%
COFACE
15,990 EUR Euronext Paris 0,00%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
8,700 EUR Euronext Paris 0,00%
DASSAULT AVIATION
290,000 EUR Euronext Paris 0,00%
DELTA PLUS GRP
42,500 EUR Euronext Paris 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM
27,400 EUR XETRA 0,00%
EIFFAGE
139,000 EUR Euronext Paris 0,00%
EPC GROUPE
280,000 EUR Euronext Paris 0,00%
EURAZEO
48,120 EUR Euronext Paris 0,00%
EUTELSAT
2,794 EUR Euronext Paris 0,00%
GECI INTL
2,400 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE TERA
3,8600 EUR Euronext Paris 0,00%
HIPAY GROUP
5,760 EUR Euronext Paris 0,00%
IMERYS
22,620 EUR Euronext Paris 0,00%
IMMOB DASSAULT
50,600 EUR Euronext Paris 0,00%
INFOTEL
39,700 EUR Euronext Paris 0,00%
INNATE PHARMA
1,254 EUR Euronext Paris 0,00%
INNELEC MULTIMEDIA
2,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
INVIBES ADV
0,8360 EUR Euronext Paris 0,00%
IPSEN
166,400 EUR Euronext Paris 0,00%
JACQUET METALS
22,900 EUR Euronext Paris 0,00%
JCDECAUX
18,710 EUR Euronext Paris 0,00%
KUMULUS VAPE
2,990 EUR Euronext Paris 0,00%
LACROIX
13,600 EUR Euronext Paris 0,00%
MAAT PHARMA
6,580 EUR Euronext Paris 0,00%
MERSEN
34,180 EUR Euronext Paris 0,00%
METAVISIO (THOMSON COMP.)
0,0011 EUR Euronext Paris 0,00%
MUENCHENER RUECKV
502,000 EUR XETRA 0,00%
PRISMAFLEX INTL
8,060 EUR Euronext Paris 0,00%
SEB
53,800 EUR Euronext Paris 0,00%
SENSORION
0,4300 EUR Euronext Paris 0,00%
SES
7,465 EUR Euronext Paris 0,00%
SIEMENS
264,950 EUR XETRA 0,00%
SMAIO
7,9800 EUR Euronext Paris 0,00%
SOGECLAIR
36,600 EUR Euronext Paris 0,00%
THALES
227,900 EUR Euronext Paris 0,00%
TRACTIAL
2,880 EUR Euronext Paris 0,00%
VALLOUREC
23,600 EUR Euronext Paris 0,00%
VALNEVA
2,400 EUR Euronext Paris 0,00%
VENTE UNIQUE.COM
15,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
VITURA
4,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
WALT DISNEY
107,980 USD NYSE -0,67%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    L'Europe vue en ordre dispersé, les négociations au M.-O. de nouveau dans l'impasse
    information fournie par Reuters 11.05.2026 08:08 

    par Coralie Lamarque Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé lundi à ‌l'ouverture, face à un retour dans l'impasse géopolitique après que le président Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à la proposition américaine de pourparlers ... Lire la suite

  • M6 : La situation technique est plutôt incertaine
    M6 : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 11.05.2026 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • GECINA : Les signaux haussiers sont intacts
    GECINA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 11.05.2026 08:02 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • MICHELIN : Les signaux haussiers sont intacts
    MICHELIN : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 11.05.2026 08:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank