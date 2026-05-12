Eiffage : CA en hausse de 0,6% au T1, objectifs confirmés

Exposition Hyvolution à Paris

Eiffage ‌a enregistré mardi un chiffre ​d'affaires du premier trimestre en hausse de 0,6% sur un an, ​à 5,65 milliards d'euros, l'activité soutenue ​du groupe français ⁠de construction et concessionnaire d'autoroutes ‌en Europe ayant permis de compenser un repli dans ​d'autres ‌régions.

Tout en signalant dans un ⁠communiqué "un contexte de crise géopolitique et d’instabilité au Moyen-Orient" le ⁠groupe a ‌confirmé ses perspectives annuelles, ⁠telles qu'annoncées en février, ‌citant le carnet de ⁠commandes "historiquement élevé" de son segment ⁠Travaux, à ‌31,1 milliards d'euros, et sa faible ​exposition ‌hors d’Europe.

Eiffage a également annoncé dans un communiqué distinct ​avoir conclu un accord en vue d'acquérir ⁠74,9% du spécialiste allemand des centres de données Hand & Werk et prévoit de finaliser la transaction "courant 2026".

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin)