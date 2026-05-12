Eiffage : CA en hausse de 0,6% au T1, objectifs confirmés

Exposition Hyvolution à Paris
Eiffage a enregistré mardi un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 0,6% sur un an, à 5,65 milliards d'euros, l'activité soutenue du groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes en Europe ayant permis de compenser un repli dans d'autres régions.
Tout en signalant dans un communiqué "un contexte de crise géopolitique et d’instabilité au Moyen-Orient" le groupe a confirmé ses perspectives annuelles, telles qu'annoncées en février, citant le carnet de commandes "historiquement élevé" de son segment Travaux, à 31,1 milliards d'euros, et sa faible exposition hors d’Europe.
Eiffage a également annoncé dans un communiqué distinct avoir conclu un accord en vue d'acquérir 74,9% du spécialiste allemand des centres de données Hand & Werk et prévoit de finaliser la transaction "courant 2026".
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin)
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