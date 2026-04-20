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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 07:05

date société événement
20/04/2026 Francaise de l'Energie Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Freelance.com Résultats annuels (Après clôture)
Mercialys Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Mon Courtier Energie Chiffre d'affaires 1er trimestre
Precia Résultats annuels (Après clôture)
21/04/2026 3M Company Résultats du 1er trimestre
Adocia Résultats annuels
Altheora Résultats annuels (Après clôture)
Atos Chiffre d'affaires 1er trimestre
DMS Group Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Ekinops Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
European Medical Solutions Chiffre d'affaires 1er trimestre
FDJ United Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Groupe Tera Résultats annuels
OPmobility Chiffre d'affaires 1er trimestre
Paref Chiffre d'affaires 1er trimestre
Prodways Group Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Qwamplify Résultats annuels
Solocal Group Chiffre d'affaires 1er trimestre
Thales Chiffre d'affaires 1er trimestre
UnitedHealth Group Résultats du 1er trimestre
Vivendi Assemblée générale annuelle (10:30)
Vusion Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
22/04/2026 Alan Allman Associates Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Biosynex Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Boeing Résultats du 1er trimestre
Bureau Veritas Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Cabasse Résultats annuels (Après clôture)
Carrefour Chiffre d'affaires 1er trimestre
Cibox Inter A Ctiv Chiffre d'affaires 1er trimestre
Crcam Norm.Seine Résultats du 1er trimestre
Danone Chiffre d'affaires 1er trimestre (07:30)
Dekuple Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Eiffage Assemblée générale annuelle
EssilorLuxottica Chiffre d'affaires 1er trimestre
Fnac Darty Chiffre d'affaires 1er trimestre
Gecina Nom. Assemblée générale annuelle
Grolleau Résultats annuels
GTT Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
High Co Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
ID Logistics Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Interparfums Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
L'oreal Réunion d'analystes trimestrielle (18:30)
Mauna Kea Tech Résultats annuels
Pet Service Résultats annuels
Racing Force Résultats du 1er trimestre
Rexel Chiffre d'affaires 1er trimestre
Sergeferrari Group Assemblée générale annuelle (09:30)
Synergie Chiffre d'affaires 1er trimestre
Veom Group Résultats annuels (Après clôture)
Verallia Résultats du 1er trimestre
23/04/2026 Accor Hotels Réunion d'analystes trimestrielle (Après clôture)
American Express Company Résultats du 1er trimestre
Assystem Chiffre d'affaires 1er trimestre
Biomerieux Chiffre d'affaires 1er trimestre
Bollore Chiffre d'affaires 1er trimestre
Bouygues Assemblée générale annuelle (15:00)
Carmila Résultats du 1er trimestre
Cegedim Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Christian Dior Assemblée générale annuelle (15:30)
Clariane Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Compagnie Odet Chiffre d'affaires 1er trimestre
Danone Assemblée générale annuelle
Dassault Systemes Résultats du 1er trimestre
Edenred Réunion d'analystes trimestrielle
Eramet Chiffre d'affaires 1er trimestre
Eurofins Scient. Assemblée générale annuelle (16:30)
FDJ United Assemblée générale annuelle
Getlink Chiffre d'affaires 1er trimestre
Groupe Okwind Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Guerbet Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Honeywell Intl Inc Résultats du 1er trimestre
Hydrogen Refueling Solutions Résultats du 1er semestre
Ipsen Réunion d'analystes trimestrielle (14:00)
Kalray Résultats annuels
Kerlink Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Klarsen Résultats annuels (Après clôture)
Largo Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Linedata Services Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Lisi Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Lvmh Assemblée générale annuelle
Median Technologies Résultats annuels (Après clôture)
Mercialys Assemblée générale annuelle
Nexity Chiffre d'affaires 1er trimestre
OPmobility Assemblée générale annuelle
Orange Chiffre d'affaires 1er trimestre
Pierre Vacances Chiffre d'affaires 1er semestre
Renault Chiffre d'affaires 1er trimestre
Roche Bobois Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Safran Chiffre d'affaires 1er trimestre
Saint Gobain Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Sanofi Résultats du 1er trimestre
SAP AG Résultats du 1er trimestre
Sartorius Stedim Biotech Réunion d'analystes trimestrielle (13:00)
Savencia Assemblée générale annuelle
Seb Chiffre d'affaires 1er trimestre
Seche Environnement Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Segro PLC Assemblée générale annuelle
STEF Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Stmicroelectronics Résultats du 1er trimestre
Sword Group Chiffre d'affaires 1er trimestre
Tikehau Capital Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Unibail Rodamco Westfield Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Uv Germi Résultats annuels (Après clôture)
Valeo Chiffre d'affaires 1er trimestre
Vantiva Chiffre d'affaires 1er trimestre
Veolia Assemblée générale annuelle
Vinci Chiffre d'affaires 1er trimestre (17:45)
Voltalia Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Wendel Invest. Réunion d'analystes trimestrielle (15:00)
24/04/2026 Crcam Langued Cci Résultats du 1er trimestre
Crcam Sud R.A.Cci Résultats du 1er trimestre
Deezer Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Exel Industries A Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Avant ouverture)
Forvia Chiffre d'affaires 1er trimestre
Groupe Guillin Réunion d'analystes annuelle (09:00)
Hydrogen Refueling Solutions Réunion d'analystes semestrielle (11:00)
Interparfums Assemblée générale annuelle (14:00)
Lisi Assemblée générale annuelle
L'oreal Assemblée générale annuelle
Procter Gamble Co. Résultats du 1er trimestre
Prodways Group Assemblée générale annuelle (14:30)
Seche Environnement Assemblée générale annuelle (10:00)
Spie Chiffre d'affaires 1er trimestre
Verallia Assemblée générale annuelle

Valeurs associées

3M
154,590 USD NYSE +2,69%
ACCOR
45,6600 EUR Euronext Paris -1,66%
ADOCIA
5,0700 EUR Euronext Paris -1,74%
ALAN ALLMAN ASSOCIATES
2,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTHEORA
0,4800 EUR Euronext Paris +4,12%
AMERICAN EXPRESS
331,570 USD NYSE +1,80%
ASSYSTEM
46,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
ATOS
36,9600 EUR Euronext Paris -2,79%
BIOMERIEUX
90,1500 EUR Euronext Paris -1,21%
BIOSYNEX
0,8600 EUR Euronext Paris 0,00%
BOEING CO
223,410 USD NYSE +2,08%
BOLLORE SE
5,0600 EUR Euronext Paris -0,10%
BOUYGUES
51,8600 EUR Euronext Paris -1,07%
BUREAU VERITAS
28,9200 EUR Euronext Paris -1,26%
CABASSE
0,0016 EUR Euronext Paris 0,00%
CARMILA
18,0400 EUR Euronext Paris -0,66%
CARREFOUR
16,6150 EUR Euronext Paris +0,39%
CEGEDIM
12,3500 EUR Euronext Paris -1,20%
CHRISTIAN DIOR
462,2000 EUR Euronext Paris -2,28%
CIBOX INTER ACTIVE
0,0128 EUR Euronext Paris +0,79%
CLARIANE
3,7620 EUR Euronext Paris -2,39%
COMP DE L'ODET
1 394,0000 EUR Euronext Paris -1,69%
CRCAM LANGUEDOC
80,5100 EUR Euronext Paris -0,60%
CRCAM NOR.SE.CCI
146,3000 EUR Euronext Paris +0,21%
CRCAM SRA CI
204,000 EUR Euronext Paris +0,49%
DANONE
68,0600 EUR Euronext Paris -0,12%
DASSAULT SYSTEMES
18,9000 EUR Euronext Paris -2,48%
DEEZER
1,1300 EUR Euronext Paris +1,80%
DEKUPLE
25,3000 EUR Euronext Paris -0,39%
DMS
1,2950 EUR Euronext Paris -0,77%
EDENRED
20,2000 EUR Euronext Paris -0,30%
EIFFAGE
140,7000 EUR Euronext Paris -1,40%
EKINOPS
2,7200 EUR Euronext Paris -1,81%
ERAMET
53,4500 EUR Euronext Paris -3,35%
ESSILORLUXOTTICA
208,5000 EUR Euronext Paris -3,34%
EU MED SOL
5,0500 EUR Euronext Bruxelles +1,00%
EUROFINS SCIENTIFIC
68,9600 EUR Euronext Paris -1,26%
EXEL INDUSTRIES A
32,9000 EUR Euronext Paris -0,30%
FDJ UNITED
26,6000 EUR Euronext Paris -0,56%
FNAC DARTY
35,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
FORVIA (EX FAURECIA)
10,6300 EUR Euronext Paris -2,66%
FRANCAISE DE L'ENERGIE
39,8000 EUR Euronext Paris +2,18%
FREELANCE.COM
2,0400 EUR Euronext Paris -0,97%
GECINA
72,6500 EUR Euronext Paris -1,89%
GETLINK
19,5800 EUR Euronext Paris 0,00%
GROLLEAU
2,9600 EUR Euronext Paris +2,78%
GROUPE GUILLIN
22,7000 EUR Euronext Paris -1,30%
GROUPE OKWIND
0,6800 EUR Euronext Paris +3,98%
GROUPE TERA
2,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
195,5000 EUR Euronext Paris +0,51%
GUERBET
9,8400 EUR Euronext Paris -0,10%
HIGH CO
3,7300 EUR Euronext Paris -2,10%
HONEYWELL INTL
233,5500 USD NASDAQ +1,82%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,9780 EUR Euronext Paris +3,56%
ID LOGISTICS
342,5000 EUR Euronext Paris -1,58%
INTERPARFUMS
24,6600 EUR Euronext Paris -0,96%
IPSEN
161,5000 EUR Euronext Paris -0,19%
KALRAY
6,5400 EUR Euronext Paris -11,50%
KERLINK
0,9280 EUR Euronext Paris -0,85%
KLARSEN
0,7700 EUR Euronext Paris -4,94%
L'OREAL
351,3000 EUR Euronext Paris -1,53%
LARGO
1,4900 EUR Euronext Paris -0,67%
LINEDATA SERVICES
45,400 EUR Euronext Paris +0,89%
LISI
61,1000 EUR Euronext Paris -1,61%
LVMH
486,5000 EUR Euronext Paris -2,58%
MAUNA KEA
0,1864 EUR Euronext Paris +4,13%
MEDIAN TECHNOLOGIES
4,8900 EUR Euronext Paris -1,21%
MERCIALYS
12,9400 EUR Euronext Paris +0,78%
MON COURTIER ENERGIE
5,9000 EUR Euronext Paris +31,11%
NEXITY
8,9450 EUR Euronext Paris -3,09%
OPMOBILITY (EX PLASTIC OM.)
15,7100 EUR Euronext Paris -1,81%
ORANGE
17,4000 EUR Euronext Paris +1,52%
PAREF
25,800 EUR Euronext Paris 0,00%
PET SVC HLDG
4,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
PIERRE ET VACANCES
1,9520 EUR Euronext Paris -1,61%
PRECIA
24,9000 EUR Euronext Paris +2,47%
PROCTER&GAMBLE
146,930 USD NYSE +2,67%
PRODWAYS
0,8090 EUR Euronext Paris +1,12%
QWAMPLIFY
1,7700 EUR Euronext Paris 0,00%
RACING FORCE
4,520 EUR MIL -2,16%
RENAULT
32,0400 EUR Euronext Paris -1,48%
REXEL
37,8400 EUR Euronext Paris -1,66%
ROCHE BOBOIS
27,0000 EUR Euronext Paris +2,27%
SAFRAN
306,7000 EUR Euronext Paris -2,73%
SAINT-GOBAIN
79,1800 EUR Euronext Paris -2,78%
SANOFI
80,3300 EUR Euronext Paris -2,06%
SAP AG O.N.
151,720 EUR XETRA -2,89%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
185,3000 EUR Euronext Paris -1,80%
SAVENCIA
60,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SEB
50,5500 EUR Euronext Paris -2,41%
SECHE ENVIRONNEMENT
85,4000 EUR Euronext Paris -2,95%
SEGRO (REIT)
727,400 GBX LSE -1,38%
SERGE FERRARI
6,8800 EUR Euronext Paris -1,15%
SOLOCAL GROUP
4,2800 EUR Euronext Paris -0,47%
SPIE
47,5900 EUR Euronext Paris -0,85%
STEF
119,6000 EUR Euronext Paris -0,50%
STMICROELECTRONICS
37,230 EUR MIL -0,05%
SWORD GROUP
33,9000 EUR Euronext Paris -0,59%
SYNERGIE
28,600 EUR Euronext Paris -0,35%
THALES
264,0000 EUR Euronext Paris -0,23%
TIKEHAU CAPITAL
19,4800 EUR Euronext Paris -0,61%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
105,7500 EUR Euronext Paris -0,75%
UNITEDHEALTH GRO
324,500 USD NYSE +2,56%
UV GERMI
2,2500 EUR Euronext Paris -2,17%
VALEO
11,3600 EUR Euronext Paris -2,20%
VANTIVA
0,1080 EUR Euronext Paris +6,93%
VEOLIA
35,3200 EUR Euronext Paris -0,65%
VEOM GROUP
0,0258 EUR Euronext Paris 0,00%
VERALLIA
19,2700 EUR Euronext Paris -0,87%
VINCI
136,2500 EUR Euronext Paris -0,91%
VIVENDI
2,2020 EUR Euronext Paris -2,57%
VOLTALIA
6,9900 EUR Euronext Paris +0,29%
VUSION
120,1000 EUR Euronext Paris -0,74%
WENDEL
87,9500 EUR Euronext Paris -1,24%
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