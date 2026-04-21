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Vivendi nomme Bernard Osta vice-président du conseil de surveillance, Maud Fontenoy reconduite
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:28

* Conseil de surveillance nommé Bernard Osta vice-président, rôle élargi à celui de référent indépendant. * Bernard Osta chargé de superviser prévention des conflits d’intérêts, bon fonctionnement du conseil, principes de gouvernance. * Laure Delahousse désignée présidente du comité d’audit et de durabilité, en remplacement de Cathia Lawson-Hall. * Bernard Osta prend aussi présidence du comité gouvernance, nominations et rémunération, en remplacement de Philippe Bénacin. * Mandat de Maud Fontenoy renouvelé au conseil de surveillance; Bénacin, Lawson-Hall, Stanton quittent le conseil; cooptation de Bernard Osta ratifiée après décès de Philippe Labro. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Vivendi SE published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260421867816) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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