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Casino centralise ses bureaux franciliens à La Défense
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:23

Le distributeur et DWS ont signé un bail long terme pour l'ensemble de la Tour Blanche à La Défense. À partir du quatrième trimestre 2026, l'immeuble accueillera près de 2 000 collaborateurs issus des trois sites administratifs franciliens du groupe.

Ce regroupement, inscrit dans la transformation engagée depuis 2024, vise à renforcer la cohésion des équipes et à optimiser les implantations en Île-de-France, en réunissant sur un site unique des collaborateurs actuellement répartis entre Paris 8e, Clichy-la-Garenne et Vitry-sur-Seine.

La Tour Blanche, immeuble de grande hauteur d'environ 25 000 m² situé au coeur de La Défense, bénéficie d'une localisation stratégique et d'une excellente desserte en transports. Elle dispose par ailleurs de certifications environnementales élevées (HQE Exceptionnel, BBC Effinergie, BREEAM Very Good).

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3 commentaires

  • 17:22

    Si le fils ou la fille d'Eskalibur faisait partie des 2000, il ne réagirait pas comme cela.

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