BXP prévoit pour 2026 un FFO supérieur aux estimations grâce à une forte demande locative de la part des entreprises spécialisées dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier BXP BXP.N , anciennement connue sous le nom de Boston Properties, a annoncé mardi des prévisions de flux de trésorerie d'exploitation pour 2026 supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande locative de la part des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle dans un contexte de retour au bureau.

* La société basée à Boston, dans le Massachusetts, a relevé la fourchette basse de ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation (FFO) (pour 2026), tablant désormais sur un montant compris entre 6,9 et 7,04 dollars par action. Le FFO est un indicateur clé de la performance d'une société d'investissement immobilier cotée.

* Le point médian de la nouvelle prévision de FFO est supérieur aux estimations des analystes, qui s'établissaient à 6,95 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* BXP a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre en janvier qu'elle constatait une accélération de la demande de la part des entreprises spécialisées dans l'IA, en particulier dans la région de la baie de San Francisco et à New York.

* La société prévoit toutefois un FFO par action compris entre 1,69 et 1,71 dollar pour le deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations des analystes, à savoir 1,72 dollar par action.

* L'action BXP a progressé de 0,7 % dans les échanges après clôture.

* Pour le trimestre clos le 31 mars, BXP a annoncé un FFO de 1,59 $ par action, en baisse par rapport aux 1,64 $ par action enregistrés il y a un an.

* Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un FFO trimestriel de 1,58 $ par action.

* Le chiffre d'affaires de BXP au premier trimestre a atteint 872,1 millions de dollars, contre 865,2 millions de dollars un an plus tôt.