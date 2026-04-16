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Bureau Veritas : vers un test imminent des 29,4E
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 13:27

Bureau Veritas aligne une 4ème séance de hausse verticale et sans temps morts: le titre se dirige vers un test imminent de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 29,4E.
L'objectif suivant serait le test du récent zénith des 29,5E du 2 mars, avant de partir à la reconquête du zénith des 31,3E du 24 février 2025.

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