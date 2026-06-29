BT (Royaume-Uni) en hausse après la création d'une coentreprise avec Verizon pour ses activités destinées aux entreprises

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29 juin - ** Les actions de l'opérateur télécom BT Group

BT.L ont progressé d'environ 1,5 % à 195 pence, figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 .FTSE

** Verizon VZ.N et BT annoncent un accord visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d'une coentreprise à parts égales (50/50)

** BT Group table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 17,1 et 17,6 milliards de livres sterling et un Ebitda ajusté compris entre 8,1 et 8,2 milliards de livres sterling pour l’exercice 2027, hors activités internationales

** VZ s’engage à verser à BT une compensation de 625 millions de dollars; la nouvelle entité desservira plus de 3 000 clients dans plus de 180 pays

** En 2026, BT affiche une hausse de 7,36 %, tandis que le FTSE 100 progresse de 5,62 % depuis le début de l'année