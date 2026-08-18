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bp bien orienté avec des propos positifs de Berenberg
information fournie par AOF 18/08/2026 à 16:18
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(Zonebourse.com) - L'action bp s'adjuge 2,8% à 534 pence à Londres, sur fond de vigueur des cours du pétrole, avec un Brent à plus de 91 USD le baril, mais aussi de propos favorables de Berenberg, qui réitère sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 600 à 605 pence.

Le broker allemand met en avant une visibilité accrue sur la réduction de la dette du géant énergétique britannique, qui vise une réduction supplémentaire d'environ 14 MdsUSD de ses passifs nets au 2e semestre, soutenue par des cessions et une libération de fonds de roulement.

Selon Berenberg, cela devrait ramener sa dette nette autour de 9 à 11 MdsUSD à fin 2026, en dessous de la fourchette de 14 à 18 MdsUSD. De possibles cessions supplémentaires pour 6 MdsUSD ou plus en 2027 devraient en outre avoir un effet positif sur la valeur et permettre la reprise des rachats d'actions.

"Avec un bilan plus solide, l'accent pourrait se tourner vers des projets de croissance à forte marge dans le portefeuille, tandis qu'une exécution plus régulière pourrait être récompensée par un multiple plus élevé", estime le broker, qui relève en outre de 10% ses attentes de bénéfices pour 2026, principalement en raison du raffinage.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2026 à 16:18:00.

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