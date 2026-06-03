Bouygues-Colas remporte la première phase des travaux du tramway d'Helsinki

Bouygues SA BOUY.PA :
* COLAS REMPORTE LA PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX DU TRAMWAY DE L'OUEST D'HELSINKI
Texte original nFWN42B0G9 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi, lestée par la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient entraînant une hausse des prix du pétrole et un regain d'aversion au risque sur les marchés mondiaux. L'indice vedette parisien CAC 40 a perdu 0,71%, ... Lire la suite
L'homme soupçonné de l'enlèvement de Lyhanna, collégienne de 11 ans dont on est sans nouvelles depuis vendredi, a fait l'objet par le passé de trois procédures pour viols ou agressions sexuelles et est visé depuis mercredi par une nouvelle plainte dans une autre ... Lire la suite
Le consortium français devrait décrocher le contrat de gros oeuvre, estimé à une dizaine de milliards d'euros. Cinq poids lourds du génie civil, associés pour les "chantier du siècle". Un consortium réunissant les poids lourds du secteur du BTP (Vinci, Bouygues, ... Lire la suite
L'hécatombe des favoris continue à Roland-Garros: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, finaliste de la dernière édition, a été éliminée mercredi dès les quarts de finale, renversée par la Russe Diana Shnaider (23e) en trois sets 3-6, 7-5, 6-0. Victorieuse à 22 ans ... Lire la suite
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