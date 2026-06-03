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Bouygues-Colas remporte la première phase des travaux du tramway d'Helsinki
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 17:55

Bouygues SA BOUY.PA :

* COLAS REMPORTE LA PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX DU TRAMWAY DE L'OUEST D'HELSINKI

Texte original nFWN42B0G9 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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