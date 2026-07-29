Bourse Direct : Plein régime

Publication des résultats semestriels 2026
Bourse Direct publie des résultats semestriels de grande qualité, avec un PEB de 44,7 M€ (+20,2%) et un PNB de 41,3 M€ (+20,1%), pour un REX de 15,9 M€ (+23,0%) et un RN de 11,5 M€ (+21,9%). Après un exercice 2025 marqué par la décroissance mécanique des revenus de taux, le groupe retrouve une configuration idéale où tous les moteurs tournent simultanément : courtage, recrutement, BtoB et trésorerie.
Recommandation
Nous réitérons notre objectif de cours de 7,00€ ainsi que notre recommandation à Achat sur le titre, qui se traite toujours avec une décote (11,5x notre estimation de RN 2026 vs un peer group à 23x) difficilement justifiable.
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