Compagnie des Alpes abaisse sa guidance, le titre plonge

(Zonebourse.com) - Le groupe de loisirs a enregistré un chiffre d'affaires de 1,16 MdEUR sur les neuf premiers mois de son exercice 2025/26, porté par une nouvelle saison record dans les domaines skiables. En revanche, les performances des parcs de loisirs, affectées par des conditions météorologiques exceptionnelles, conduisent le groupe à abaisser sa guidance de croissance de l'EBO (excédent brut opérationnel). Ce matin, le marché réagit fortement avec un recul du titre de près de 7% à Paris.

Compagnie des Alpes a publié un chiffre d'affaires consolidé de 1,16 MdEUR au titre des neuf premiers mois de l'exercice 2025/26, en hausse de 2,6% en données publiées et de 2% à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Dans le détail, la division Domaines skiables et activités outdoor demeure le principal moteur de la croissance avec un chiffre d'affaires de 617,0 MEUR, en hausse de 5,7% en données publiées et de 4,8% à périmètre comparable.

De son côté, la division Distribution & Hospitality affiche un chiffre d'affaires de 110,4 MEUR, en baisse de 1,4%.

Enfin, les Parcs de loisirs ont généré 428,1 MEUR de chiffre d'affaires, en recul de 0,5% en données publiées et de 0,8% à périmètre comparable. Le troisième trimestre a notamment été pénalisé par des épisodes de fortes pluies puis de canicule en Europe, entraînant une baisse de fréquentation de 3,7% sur neuf mois.

Pour le reste de l'exercice, la Compagnie des Alpes indique que l'activité des domaines skiables restera marginale en raison de la saisonnalité, tandis que Distribution & Hospitality est attendue en progression. Dans les parcs de loisirs, le groupe estime que la fréquentation s'améliore depuis la mi-juillet, sous réserve de conditions météorologiques plus favorables.

Le groupe abaisse sa guidance à court terme. Il vise désormais une croissance de l'EBO comprise entre 2% et 5%, hors plus-values liées à la fin de la délégation de service public de Tignes, contre un objectif précédent de croissance proche de 10%.

En revanche, les objectifs à moyen terme sont confirmés, avec notamment un EBO d'au moins 500 MEUR visé à l'horizon 2027/28 ou 2028/29.

TP ICAP Midcap et Oddo BHF réduisent leur cible

Réagissant à cette publication, TP ICAP Midcap confirme son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours réduit de 27,5 à 27 EUR.

Le broker juge que la publication du 3e trimestre est inférieure à ses attentes ainsi qu'à celles du marché, notamment en raison d'un recul plus marqué que prévu de l'activité Parcs de loisirs sous l'effet des conditions météorologiques.

Le bureau d'études estime que le retard accumulé rend difficile un rattrapage sur le reste de l'exercice et abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge d'EBO afin de refléter la nouvelle guidance du groupe. Malgré cet ajustement, TP ICAP Midcap considère que les fondamentaux demeurent inchangés et estime qu'un repli marqué du titre constituerait un point d'entrée attractif.

De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre Compagnie des Alpes, avec un objectif de cours abaissé de 28,5 à 26,5 EUR. Le broker considère que la dégradation de la guidance est liée à des facteurs exogènes plutôt qu'à une détérioration des fondamentaux. Il souligne que le groupe conserve des perspectives de moyen terme solides et que la valorisation est redevenue attractive après la récente correction du titre.

L'acquisition de PadelCity est également jugée positive, Oddo BHF estimant qu'elle renforce l'exposition de Compagnie des Alpes aux loisirs urbains grâce à un modèle plus léger en capital.

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