 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Compagnie des Alpes abaisse sa guidance, le titre plonge
information fournie par AOF 29/07/2026 à 09:57
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Le groupe de loisirs a enregistré un chiffre d'affaires de 1,16 MdEUR sur les neuf premiers mois de son exercice 2025/26, porté par une nouvelle saison record dans les domaines skiables. En revanche, les performances des parcs de loisirs, affectées par des conditions météorologiques exceptionnelles, conduisent le groupe à abaisser sa guidance de croissance de l'EBO (excédent brut opérationnel). Ce matin, le marché réagit fortement avec un recul du titre de près de 7% à Paris.

Compagnie des Alpes a publié un chiffre d'affaires consolidé de 1,16 MdEUR au titre des neuf premiers mois de l'exercice 2025/26, en hausse de 2,6% en données publiées et de 2% à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Dans le détail, la division Domaines skiables et activités outdoor demeure le principal moteur de la croissance avec un chiffre d'affaires de 617,0 MEUR, en hausse de 5,7% en données publiées et de 4,8% à périmètre comparable.

De son côté, la division Distribution & Hospitality affiche un chiffre d'affaires de 110,4 MEUR, en baisse de 1,4%.

Enfin, les Parcs de loisirs ont généré 428,1 MEUR de chiffre d'affaires, en recul de 0,5% en données publiées et de 0,8% à périmètre comparable. Le troisième trimestre a notamment été pénalisé par des épisodes de fortes pluies puis de canicule en Europe, entraînant une baisse de fréquentation de 3,7% sur neuf mois.

Pour le reste de l'exercice, la Compagnie des Alpes indique que l'activité des domaines skiables restera marginale en raison de la saisonnalité, tandis que Distribution & Hospitality est attendue en progression. Dans les parcs de loisirs, le groupe estime que la fréquentation s'améliore depuis la mi-juillet, sous réserve de conditions météorologiques plus favorables.

Le groupe abaisse sa guidance à court terme. Il vise désormais une croissance de l'EBO comprise entre 2% et 5%, hors plus-values liées à la fin de la délégation de service public de Tignes, contre un objectif précédent de croissance proche de 10%.

En revanche, les objectifs à moyen terme sont confirmés, avec notamment un EBO d'au moins 500 MEUR visé à l'horizon 2027/28 ou 2028/29.

TP ICAP Midcap et Oddo BHF réduisent leur cible

Réagissant à cette publication, TP ICAP Midcap confirme son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours réduit de 27,5 à 27 EUR.

Le broker juge que la publication du 3e trimestre est inférieure à ses attentes ainsi qu'à celles du marché, notamment en raison d'un recul plus marqué que prévu de l'activité Parcs de loisirs sous l'effet des conditions météorologiques.

Le bureau d'études estime que le retard accumulé rend difficile un rattrapage sur le reste de l'exercice et abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge d'EBO afin de refléter la nouvelle guidance du groupe. Malgré cet ajustement, TP ICAP Midcap considère que les fondamentaux demeurent inchangés et estime qu'un repli marqué du titre constituerait un point d'entrée attractif.

De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre Compagnie des Alpes, avec un objectif de cours abaissé de 28,5 à 26,5 EUR. Le broker considère que la dégradation de la guidance est liée à des facteurs exogènes plutôt qu'à une détérioration des fondamentaux. Il souligne que le groupe conserve des perspectives de moyen terme solides et que la valorisation est redevenue attractive après la récente correction du titre.

L'acquisition de PadelCity est également jugée positive, Oddo BHF estimant qu'elle renforce l'exposition de Compagnie des Alpes aux loisirs urbains grâce à un modèle plus léger en capital.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

CIE DES ALPES
19,2000 EUR Euronext Paris -10,49%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 09:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo de l'application Deezer sur un smartphone. (Crédit: freestocks.org / Pexels)
    Deezer embarque Winamp dans le streaming premium
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    Winamp a conclu un partenariat stratégique avec Deezer afin de lancer, au premier semestre 2027, son futur service d'abonnement musical premium. Grâce à la technologie de streaming en marque blanche et au catalogue mondial de Deezer, le groupe entend relancer son ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Berenberg confirme son conseil sur Exosens après les résultats
    information fournie par Zonebourse 29.07.2026 10:25 

    L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 72 EUR. Berenberg rapporte que les résultats du deuxième trimestre d'Exosens ont renforcé sa conviction quant à la demande liée aux drones. En effet, la forte progression des activités ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Liquidation judiciaire de l'usine de Fibre Excellence à Tarascon
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.07.2026 10:15 

    Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé mercredi la liquidation judiciaire de l'usine Fibre Excellence de Tarascon (Bouches-du-Rhône), qui emploie 270 salariés, mais n'a pas rendu pour l'instant sa décision concernant l'autre usine du groupe de pâte à papier, ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    UBS : bénéfice net en hausse de 17% au 2T, porté par sa banque d'investissement
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.07.2026 10:14 

    Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi un bénéfice net meilleur qu’attendu pour le deuxième trimestre, en hausse de 17%, à 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros), porté par sa banque d’investissement. Son produit d'exploitation, équivalent du ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,44 +2,81%
2CRSI
24,18 -5,99%
CAC 40
8 412,14 -0,55%
HAFFNER ENERGY
0,278 +9,23%
SOITEC
95,9 -3,50%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank