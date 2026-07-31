Bourse britannique : éléments à surveiller le 31 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,2%.

* BP: BP BP.L a lancé une procédure officielle de vente de ses activités en mer du Nord, alors que la nouvelle directrice générale, Meg O'Neill, accélère une refonte en profondeur du portefeuille visant à réduire la dette et à simplifier la structure de ce géant pétrolier.

* IAG: IAG ICAG.L a annoncé une baisse de 16% de son bénéfice au deuxième trimestre, plombé par la flambée des coûts du carburant et la faiblesse de la demande de voyages liée au conflit au Moyen-Orient.

* SHELL: Shell SHEL.L a annoncé avoir conclu un accord pour céder sa filiale BG Cyprus à la société hongroise de pétrole et de gaz MOL Group MOLB.BU pour un montant pouvant atteindre 720 millions de dollars.

* NATWEST: NatWest NWG.L a annoncé un résultat d'exploitation avant impôts de 4,3 milliards de livres sterling au premier semestre, supérieur aux prévisions, grâce à une augmentation de ses revenus tout en maîtrisant ses coûts.

* TAYLOR WIMPEY: Taylor Wimpey TW.L a revu à la baisse ses prévisions annuelles concernant le nombre de logements livrés au Royaume-Uni, les inquiétudes liées à l’accessibilité financière et les incertitudes géopolitiques pesant sur la demande.

* PEARSON: Pearson PSON.L a déclaré qu’il était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2026, grâce à la croissance de sa division d’apprentissage virtuel qui fournit des services et des technologies d’enseignement en ligne.

* ITV: ITV ITV.L a déclaré avoir connu un premier semestre "solide", la Coupe du monde de football ayant généré une croissance de 3% des recettes publicitaires et des chiffres d’audience records.

* SAINSBURY: Sainsbury SBRY.L a annoncé avoir conclu un accord pour céder le distributeur en ligne Argos à Swift Partners pour un montant d’au moins 120 millions de livres sterling.

* PRIX DE L'IMMOBILIER: Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont augmenté pour la première fois en trois mois en juillet.

* HSBC: HSBC HSBA.L , 0005.HK vend son portefeuille australien de prêts immobiliers et de prêts à la consommation, d'une valeur de 36 milliards de dollars australiens, au gestionnaire d'actifs mondial Blackstone BX.N , dans le cadre de la plus grande transaction jamais réalisée au monde portant sur un portefeuille de prêts immobiliers.

* IG GROUP: IG Group IGG.L a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir Underdog, opérateur américain spécialisé dans les paris sportifs quotidiens et les marchés de prédiction, pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain du trading de détail, en pleine croissance. * CONFIANCE DES ENTREPRISES: Les entreprises britanniques se sont montrées plus confiantes quant aux perspectives économiques au début du mois, reflétant une brève baisse des prix de l’énergie après un cessez-le-feu dans la guerre en Iran, selon une enquête menée par Lloyds. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole et de l’or ont baissé, tandis que ceux du cuivre se sont raffermis.

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