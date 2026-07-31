Puma: Perte d'exploitation moins forte que prévu au 2e trimestre avec la baisse des dépenses

Un homme se reflète dans une vitrine arborant le logo Puma, au magasin d'usine de Herzogenaurach

Le fabricant ‌allemand de vêtements de sport Puma a annoncé ​vendredi une perte d'exploitation trimestrielle moins importante que prévu, amortie par une baisse significative des ​dépenses liée à son programme de rationalisation des coûts et ​aux effets des remboursements ⁠de droits de douane américains.

La société a ‌enregistré un Ebit de 53,1 millions d'euros au deuxième trimestre, dépassant ainsi l'estimation ​moyenne des ‌analystes, qui tablaient sur une perte ⁠de 68,7 millions selon un consensus réalisé par l'entreprise.

Ce résultat inclut des effets liés aux ⁠droits de douane ‌à hauteur de 11,5 millions d'euros, ⁠a précisé la société dans un communiqué.

Son ‌chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à ⁠1,69 milliard d’euros, en baisse par ⁠rapport aux ‌1,94 milliard enregistrés un an plus tôt, mais ​légèrement supérieur à ‌l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 1,67 milliard.

"Après un premier ​trimestre solide et un deuxième trimestre plus modéré, conforme aux attentes, nous prévoyons ⁠une amélioration séquentielle des ventes au second semestre 2026", a déclaré le président du directoire Arthur Hoeld dans un communiqué.

(Rédigé par Ozan Ergenay à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)