Allemagne: Hausse plus importante que prévu du nombre de chômeurs en juillet

Une vue d'ensemble montre la ligne d'horizon de la ville avec la tour de télévision de Berlin
Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté plus que prévu en juillet, montrent les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral du travail.
En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 6.000 pour atteindre 2,993 millions en juillet. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que le nombre de chômeurs augmente de 5.000.
Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières a augmenté à 6,4%, plus que prévu (6,3%) et après 6,3% le mois précédent.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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