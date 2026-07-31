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Allemagne: Hausse plus importante que prévu du nombre de chômeurs en juillet
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 10:04
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Une vue d'ensemble montre la ligne d'horizon de la ville avec la tour de télévision de Berlin

Une vue d'ensemble montre la ligne d'horizon de la ville avec la tour de télévision de Berlin

‌Le nombre de personnes ​sans emploi en Allemagne a augmenté plus ​que prévu en juillet, ​montrent les chiffres ⁠publiés vendredi par ‌l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des ​variations ‌saisonnières, le nombre ⁠de chômeurs a augmenté de 6.000 pour ⁠atteindre 2,993 ‌millions en juillet. ⁠Les analystes interrogés ‌par Reuters ⁠s'attendaient à ce que ⁠le nombre ‌de chômeurs augmente de ​5.000.

Le ‌taux de chômage corrigé des variations ​saisonnières a augmenté à 6,4%, ⁠plus que prévu (6,3%) et après 6,3% le mois précédent.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)

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