Bourse britannique : éléments à surveiller le 1er juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse mercredi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,3 %.

* ABF: Associated British Foods ABF.L , propriétaire de Primark, s'attend toujours à ce que son bénéfice annuel soit inférieur à celui de l'année précédente.

* GREGGS: La plus grande chaîne de restauration rapide britannique, Greggs GRG.L , a annoncé que son directeur financier, Richard Hutton, allait quitter ses fonctions après 28 ans au sein de l’entreprise.

* TOPPS TILES: Le distributeur britannique Topps Tiles

TPT.L a averti que son bénéfice annuel pourrait chuter de 29 % après que ses ventes trimestrielles à périmètre constant ont souffert du fait que les clients se sont tournés vers des produits moins chers et des arrêts de travail temporaires chez les constructeurs, provoqués par la canicule. * NEXFIBRE: L’autorité britannique de la concurrence a accepté d’accélérer son examen du projet d’acquisition par Nexfibre, pour un montant de 2 milliards de livres sterling (2,65 milliards de dollars), de Substantial Group, la société mère de l’opérateur haut débit Netomnia, afin de mener une enquête approfondie.

* PRIX DE L'IMMOBILIER: Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni sont restés stables en juin après une baisse de 0,6 % en mai, ce qui les place à 2,2 % au-dessus de leur niveau de l'année précédente, selon les chiffres mensuels publiés par Nationwide.

* SHELL: Shell SHEL.L a annoncé avoir conclu un accord pour céder sa participation dans la plate-forme Na Kika, les champs associés dans le golfe d'Amérique et le raccordement Coulomb à des filiales de Talos Energy TALO.N et Ridgewood Energy ZCFHCX.O pour 1,7 milliard de dollars. * AUTOMOBILE: Les constructeurs britanniques de véhicules électriques devront s'acquitter de 1,4 milliard de livres sterling de droits de douane si aucune solution n'est trouvée avec l'Union européenne concernant les exigences en matière de contenu local, selon les estimations du principal groupe de pression automobile du pays.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont augmenté , ceux de l'or ont baissé , oscillant près de leur plus bas niveau depuis sept mois atteint lors de la séance précédente, et l'aluminium a prolongé ses pertes pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois.

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> Financial Times PRESS/FT

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(1 $ = 0,7555 livre sterling)