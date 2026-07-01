Oddo BHF toujours à neutre sur Ipsen, après une nouvelle acquisition

(Zonebourse.com) - Ipsen s'affiche en léger repli (-0,24%, à 168,40 euros) peu après l'ouverture de la Bourse de Paris. Outre quelques prises de bénéfices après trois hausses consécutives qui ont permis au titre de progresser de 4,07%, les investisseurs doivent digérer l'annonce d'une deuxième acquisition en trois jours.
Le laboratoire français a dévoilé une opération de croissance externe avec le rachat de Memo Therapeutics pour 200 millions d'euros, sur une base sans trésorerie ni dette, ainsi que 700 millions d'euros supplémentaires conditionnés à l'atteinte de jalons spécifiques de développement, d'approbation réglementaire et de performance commerciale.
L'opération permet au laboratoire français de faire l'acquisition du Potravitug, un anticorps au stade clinique de phase II ciblant le polyomavirus BK (BKPyV). La néphropathie associée au polyomavirus BK constitue une complication clinique grave et fréquente chez les patients ayant bénéficié d'une transplantation rénale, pouvant conduire à la perte du greffon et à l'échec de la transplantation.
Pour Oddo BHF, le portefeuille du segment Maladies Rares va s'enrichir d'un produit en développement. Les analystes précisent qu'il "est difficile de préciser le niveau de risque associé à Potravitug, mais avec une désignation fast track, et sur un traitement sans réponse thérapeutique robuste actuellement, Memo Therapeutics semble offrir une opportunité de niche à Ipsen". Les analystes estiment que le potentiel de ce produit doit approcher les 500 millions d'euros.
La recommandation d'Oddo BHF reste à neutre, avec une cible de cours de 170 euros.
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