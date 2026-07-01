Les immatriculations de Tesla en juin en hausse en France, en Suède et au Danemark, alors que la reprise se poursuit en Europe

Les nouvelles immatriculations de véhicules Tesla TSLA.O ont augmenté sur plusieurs marchés européens en juin, prolongeant ainsi la récente reprise des ventes régionales du constructeur américain de véhicules électriques.

Les immatriculations de Tesla, qui reflètent les ventes, ont plus que doublé en France et ont augmenté de 39% au Danemark , ainsi que de 56% en Suède , selon les données en glissement annuel publiées mercredi par l'organisme français PFA, le site danois bilstatistik.dk et Mobility Sweden.

Tesla devrait annoncer une hausse de 5% de ses livraisons de véhicules au deuxième trimestre, cette croissance étant en grande partie due à une demande plus forte en Europe, où la hausse des prix des carburants a incité les consommateurs à se tourner vers les véhicules électriques à batterie.

Les immatriculations de véhicules électriques à batterie en Europe ont augmenté de 39,1% en mai , selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

La Norvège a fait figure d'exception en juin, avec une baisse de 43% des immatriculations de Tesla par rapport à l'année précédente, selon les données du compilateur OFV.

La Grande-Bretagne et l'Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles d'Europe, doivent publier leurs chiffres d'immatriculations pour le mois de juin dans le courant de la semaine.

Tesla, le constructeur automobile le plus valorisé au monde en termes de capitalisation boursière, a perdu près de la moitié de sa part de marché en Europe en 2025 en raison d'une concurrence croissante, notamment de la part des marques chinoises, de son manque de nouveaux modèles et d'une réaction aux prises de position politiques de son directeur général, Elon Musk .

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))