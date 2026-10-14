Bourse britannique : éléments à surveiller le 14 octobre

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(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse mercredi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,2%.

* LSEG: LSEG LSEG.L a annoncé avoir conclu un partenariat avec Nvidia NVDA.O afin d’aider les institutions financières à traiter et analyser plus rapidement de grands volumes de données de marché issues de l’historique des cotations (Tick History).

* ROBERT WALTERS: Robert Walters RWA.L a renoué avec une croissance de ses commissions nettes au troisième trimestre, les réductions de coûts et les meilleures performances au Royaume-Uni ayant compensé la faiblesse de certains marchés européens.

* ASHMORE: Ashmore ASHM.L a annoncé des entrées nettes supérieures aux attentes au premier trimestre.

* SHELL: Shell SHEL.L a signé un accord visant à céder l’intégralité de sa participation dans le groupe Shell Nigeria Gas à Vaaris Energy.

* GLENCORE: Les actions de Glencore GLEN.L ont fait l'objet d'échanges intenses lors de leur introduction à la Bourse australienne.

* BIG YELLOW GROUP: L’investisseur activiste Ancora a exhorté Big Yellow Group BYG.L à lancer une revue stratégique, incluant une éventuelle cession.

* RIO TINTO: Rio Tinto RIO.L a déclaré être en bonne voie pour libérer environ 5 milliards de dollars de capital d’ici fin 2026.

* OFWAT: L’Ofwat a proposé de réduire les factures d’eau de 240 millions de livres sterling, Thames Water et Yorkshire Water devant se voir infliger les sanctions les plus lourdes pour ne pas avoir atteint leurs objectifs.

* ENDETTEMENT: Le ministre britannique des Finances, John Healey, devrait financer toutes les nouvelles mesures de soutien prévues dans le budget de ce mois-ci, y compris un plan de lutte contre la hausse du coût de la vie, par une hausse des impôts ou des réductions de dépenses plutôt que par un recours accru à l’emprunt, a rapporté le Financial Times.

* PLATEFORMES EN LIGNE: M. Healey devrait annoncer que les plateformes en ligne telles qu’Amazon.com AMZN.O , eBay

EBAY.O et Temu PDD.O seront tenues de percevoir les taxes dues par les détaillants vendant sur leurs plateformes, selon le Times.

* ENTREPRISES: Les grandes entreprises britanniques s’attendent à une hausse de l’inflation et des taux d’intérêt au cours de l’année à venir et se concentrent de plus en plus sur la réduction des coûts, selon une enquête de Deloitte.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont grimpé, ceux de l’or sont restés stables et ceux du cuivre ont augmenté.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

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