Bourse britannique : éléments à surveiller le 12 juin

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L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,9%. * SHELL: Le Venezuela a signé cinq accords avec Shell

SHEL.L afin de faire avancer des projets pétroliers et gaziers, notamment la participation de la société au très convoité gisement de gaz offshore de Loran, d'une capacité de 7.000 milliards de pieds cubes, a déclaré le gouvernement. * SANTÉ: L'autorité britannique de régulation des médicaments a approuvé le comprimé amaigrissant de Novo Nordisk

NOVOb.CO , faisant du Royaume-Uni le premier marché européen où les patients peuvent accéder à ce traitement oral et donnant un coup de pouce au laboratoire danois dans sa lutte contre son concurrent américain Eli Lilly LLY.N . * PÉTROLE: Les cours du pétrole ont chuté de plus d'un dollar , prolongeant les pertes de la séance précédente après que le président américain Donald Trump a annulé son projet de frapper l'Iran, apaisant ainsi les craintes d'une escalade des hostilités suite aux attaques réciproques survenues plus tôt dans la semaine. * MÉTAUX: Le cuivre s'est raffermi dans un contexte de baisse des prix du pétrole et d'une vague d'optimisme quant à la possibilité d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre. * OR: Les cours de l'or ont baissé et s'orientaient vers une perte hebdomadaire, sous la pression des inquiétudes liées à l'inflation et à d'éventuelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. * FTSE: L'indice FTSE 100 de Londres a grimpé jeudi, soutenu par une reprise des valeurs financières, bien que des inquiétudes persistent concernant la guerre en Iran et la flambée des dépenses des entreprises en matière d'intelligence artificielle.

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