Unilever: La croissance du CA dépasse les attentes avec la hausse des volumes

Des produits Dove sont présentés sur une étagère dans un supermarché.

Unilever a annoncé mardi ‌un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes, ​porté par la hausse à la fois des volumes et des prix.

Le géant britannique de produits de grande consommation a bénéficié ​de la tendance des consommateurs à se tourner vers des marques connues et ​de confiance, malgré l'incertitude liée ⁠à la guerre en Iran.

Sous la houlette de son ‌directeur général Fernando Fernandez, nommé l'année dernière à la tête d'Unilever pour accélérer la stratégie de ​redressement, le groupe ‌s'est recentré vers les marques de beauté et ⁠de bien-être.

Et ce dans un contexte où le conflit au Moyen-Orient, avec ses conséquences notamment sur les prix du brut, ⁠a imposé aux ‌entreprises des coûts plus élevés, qui se sont ⁠répercutés sur des consommateurs aux budgets serrés.

Le fabricant du ‌savon Dove et du déodorant Axe a déclaré ⁠s'attendre désormais à ce que la croissance sous-jacente ⁠de son chiffre ‌d'affaires annuel se situe dans sa fourchette prévisionnelle pluriannuelle de ​4% à 6%, alors qu'une ‌prévision antérieure tablait sur une croissance dans la partie basse de cette fourchette.

Unilever, ​qui est en train de fusionner son activité alimentaire avec celle du fabricant d'épices américain McCormick, a ⁠publié une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires sous-jacent de 5,8%, alors que les analystes tablaient sur 4,3%, selon un consensus établi par l'entreprise.

(Rédigé par Shashwat Awasthi à Bangalore et and Richa Naidu à Londres ; version française Augustin Turpin ; édité par ​Benoit Van Overstraeten)