Air Liquide : perspectives confirmées, décisions d'investissement record

( AFP / KIRAN RIDLEY )

Le géant français des gaz industriels Air Liquide a dégagé 1,8 milliard d'euros de bénéfice net (+1,2%) au premier semestre marqué par des décisions d'investissement record, notamment aux Etats-Unis, et a confirmé mardi ses perspectives financières pour 2026.

Le groupe, qui a réalisé 13,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires (+0,8% en données publiées), a accru ses décisions d'investissement de 27% au premier semestre, notamment dans la région Amériques et dans le secteur du service aux entreprises de l'électronique, indique-t-il dans un communiqué.

Il explique mardi avoir déjà décidé d'investir davantage dans la région Amériques (1,5 milliard d'euros) sur les six premiers mois de 2026 que sur l'ensemble de l'année précédente.

Ces décisions qui préparent la "croissance future" du groupe interviennent "dans un environnement qui demeure complexe et évolutif", selon le directeur général François Jackow, cité dans le communiqué, où il se félicite d'un carnet de commandes également "record, de 6 milliards d'euros".

La fabrication des semi-conducteurs, déterminante pour l'essor des centres de données et de l'intelligence artificielle, demande beaucoup de gaz et le groupe expliquait en février dernier observer une "vraie explosion de la demande". En particulier aux Etats-Unis dans la foulée du "Chips Act" signé en 2022 pour renforcer la production nationale de semi-conducteurs, mais également en Corée du Sud, à Taïwan ou au Japon.

La production de semi-conducteurs demande notamment des gaz vecteurs, principalement l'azote, "destinés à diluer et véhiculer les molécules pour la fabrication des puces", à refroidir et rendre inerte l'environnement de production. Et des gaz comme le silane, xénon ou protoxyde d'azote, "utilisés dans les procédés de fabrication de tous les semi-conducteurs", explique l'entreprise.

Sur le semestre écoulé, le groupe présent dans 59 pays, qui emploie environ 65.000 personnes, a connu une "nette accélération" de ses activités au deuxième trimestre, de 3,5% en données comparables, portant les ventes.

"Toutes les géographies ont contribué à cette performance, en particulier les Amériques et l'Asie, tirées par nos activités Électronique, Industriel Marchand et Santé, véritables moteurs de croissance", a commenté M. Jackow.

Air Liquide, qui a finalisé sur la période l'acquisition du groupe sud-coréen DIG Airgas, a amélioré sa marge opérationnelle par rapport à la même période 2025 et confirmé ses objectifs financiers pour l'année en cours.