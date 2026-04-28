Booking Holdings revoit ses ambitions face aux tensions au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 22:58
Booking Holdings a abaissé ses prévisions annuelles, évoquant l'impact prolongé du conflit au Moyen-Orient sur l'activité touristique. Le groupe prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires à un niveau élevé à un chiffre, contre une attente précédente à deux chiffres bas. Le bénéfice ajusté par action devrait progresser à un rythme faible à moyen à deux chiffres, en retrait par rapport aux projections initiales. Pour le trimestre en cours, la hausse des revenus est attendue entre 4% et 6%, bien en dessous des 11% anticipés par les analystes. L'annonce provoque un recul de % du titre dans les échanges d'après séance.
L'entreprise souligne que les tensions géopolitiques devraient continuer d'affecter les flux de voyageurs jusqu'à la fin juin, perturbant notamment les liaisons entre l'Europe et l'Asie et provoquant des variations de la demande dans les différentes zones concernées. Malgré ce contexte incertain, Booking table sur un rebond des réservations au second semestre. Son directeur général, Glenn Fogel, affirme que le groupe reste concentré sur ses leviers internes, tandis que certains segments, en particulier aux États-Unis, continuent d'afficher une dynamique favorable.
Au premier trimestre, Booking Holdings a enregistré un bénéfice de 1,08 milliard de dollars, soit 1,36 dollar par action, en forte hausse par rapport aux 333 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,14 dollar, dépassant les attentes fixées à 1,08 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 16% pour atteindre 5,53 milliards de dollars, conformément aux prévisions du marché, malgré les effets négatifs liés au contexte international.
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