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Bolloré : pulvérise la résistance des 4,965E, les 5,39E en vue ?
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:16

Bolloré pulvérise la résistance des 4,965E qui a bloqué la progression du titre à 10 reprises (au moins) depuis le 9 septembre 2025, et le dernier test remonte au 25 mars (l'oblique baissière moyen terme gravitait également dans cette zone début avril).
Le titre vient de libérer un potentiel de hausse en direction de 5,21E (fait) puis 5,39E, l'ex-résistance du 24 juillet 2025.

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